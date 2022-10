V súčasnosti je v USA skoro 600-tisíc bezdomovcov.

Keď ako Európan pôjdete do Spojených štátov amerických a napríklad do Kalifornie, určite vám neuniknú časti miest, ktoré sú plné bezdomovcov. A nie sú to okrajové časti, ale priamo centrá v San Francisca či Los Angeles.

Článok pokračuje pod video reklamou

V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sa pozrieme na to, prečo má USA taký problém s bezdomovcami.