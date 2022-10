Železničná spoločnosť zverejnila konečný návrh nového cestovného poriadku

Upravili ho aj po rokovaniach so samosprávami.

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spracovala a zverejnila konečný návrh cestovného poriadku vlakovej osobnej dopravy 2022/2023 na základe predbežnej objednávky výkonov pre budúci rok od ministerstva dopravy a výstavby.

Nový grafikon, ktorý začne platiť od 11. decembra, tiež upravila podľa prerokovania návrhov so samosprávami, tie mali k jeho pôvodnej podobe množstvo pripomienok a výhrad.

„Prezentuje zmeny dopravnej obsluhy vyplývajúce zo schváleného Plánu dopravnej obslužnosti SR, ktoré smerujú k systémovému rozvoju verejnej železničnej dopravnej obsluhy na všetkých traťových úsekoch a k trvalo udržateľnému rozvoju a harmonizácii verejnej osobnej dopravy na Slovensku pri rešpektovaní technologických aj finančných dispozícií," uviedla na portáli o konečnom návrhu vlakového grafikonu ZSSK.

Diaľkovo vs. regionálne

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v súvislosti s pripomienkami a požiadavkami samospráv označil za nešťastné, že príprava nového grafikonu na železniciach sa stala témou pred blížiacimi sa miestnymi a krajskými samosprávnymi voľbami.

„Chápem to a vnímam, je to prirodzenou úlohou predsedov samosprávnych krajov, aby bojovali za svoj región," povedal na sociálnej sieti šéf rezortu dopravy. O novom grafikone rokoval so zástupcami samospráv, napríklad s predsedami Trenčianskeho, Trnavského či Bratislavského kraja.

„Nový grafikon vychádza z Plánu dopravnej obslužnosti. Ten hovorí o tom, že diaľková doprava má voziť diaľkovo a regionálna doprava má voziť regionálne," priblížil Doležal. Zároveň tam, kde to nedáva zmysel, napríklad pre nízky počet cestujúcich, vlak premávať nebude a bude tam musieť jazdiť autobus.

Ďalším princípom je taktová doprava, teda v pravidelných intervaloch. Cieľom Plánu dopravnej obslužnosti je zintenzívniť a viac zefektívniť obehy vlakových súprav.

„V regionálnej doprave chceme voziť častejšie a diaľková doprava, aby dávala zmysel, musí stáť v menej staniciach, aby sa skrátila doprava medzi Bratislavou a Košicami," poznamenal minister.

Nový grafikon zohľadňuje aj výluky

Novinkou vo vlakovom grafikone je aj to, že zohľadňuje dopravné obmedzenia na železniciach pre rekonštrukciu tratí a súvisiace výluky.

„V minulosti nikdy v grafikone neboli výluky započítané a aj preto vlaky meškali, ale to bolo ako keby sme to ignorovali. Vedeli sme, že je výluka v Žiline, lebo železničný uzol Žilina sa teraz rekonštruuje, ale do grafikonu sme túto výluku nepremietli," upozornil Doležal s tým, že v novom grafikone budú už zarátané aj plánované odstávky alebo výluky niektorých tratí.

Pripustil, že všetko môže byť nakoniec úplne inak, v závislosti od konečnej podoby štátneho rozpočtu na budúci rok a či bude možné nový grafikon finančne naplniť.

„Stojíme si za novým grafikonom, za Plánom dopravnej obslužnosti a budeme rokovať aj o rozpočtovom naplnení tohto grafikonu," dodal Doležal.