Trhy padajú. Ako investovať, aby vás portfólio nebudilo zo spánku?

Existuje viacero možností, ako naložiť s peniazmi tak, aby v súčasnosti nestrácali hodnotu.

Zvyšovanie úrokových sadzieb, stúpajúca inflácia a trhy reagujúce na každú novú informáciu ohľadom konfliktu na Ukrajine či postoja Európy k riešeniu energetickej krízy. Aj tak by sa dala opísať aktuálna situácia vo svete peňazí.

Miera inflácie v 19-člennej eurozóne dosiahla v septembri nové maximum 10 percent. Podľa viacerých odborníkov tak žijeme naozaj bezprecedentné časy. Mnohí v snahe čo najlepšie ochrániť svoje peniaze zrazu nevedia, ako na to.

Investovať konzervatívnejšie alebo sa nebáť padajúcich akciových trhov? Zájsť radšej do banky alebo riešiť svoje portfólio sám? A čo investovanie do nehnuteľností? Mám aj napriek zvyšujúcim sa úrokovým sadzbám kupovať dom či byt?

Aj na tieto otázky sa Eva Frantová v novej časti podcastu pýta reportéra redakcie Index Jozefa Tvardzíka, ktorý sa dlhodobo venuje témam o investovaní aj v rámci minisérie Wall Street.

Uplynulé dva-tri roky priniesli výrazné zmeny na trhu práce. Firmy po prechode na prácu z domu zaznamenali nižšiu angažovanosť zamestnancov, ale aj pokles celkovej motivácie. Šéfka pracovného portálu Profesia.sk Ivana Molnárová hovorí, že ešte horšie je to v prípade zamestnancov, ktorých firmy počas pandémie prijali a ani raz neboli v práci. Tí aktuálne čoraz častejšie podávajú výpovede. Viac sa dozviete v rozhovore kolegu Jozefa Tvardzíka na webe denníka SME.

Magazín INDEX a Slovenská sporiteľňa minulý štvrtok vyhlásili víťazov druhého ročníka FéliX Business Award. Ocenenie v hlavnej kategórii Excelentný biznis príbeh získala spoločnosť MTS so sídlom v oravskej obci Krivá s piatimi stovkami pracovníkov. Firma je jedným z najväčším dodávateľov automatických a robotických liniek pre priemyselné podniky na Slovensku. Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti Petrom Laurinčíkom nájdete v novembrovom čísle magazínu INDEX, ktoré vychádza o pár dní.

V južnej Európe má vzniknúť podmorský zelený energetický koridor, ktorý by mal prepravovať vodík. Na projekte sa dohodli Francúzsko, Portugalsko a Španielsko. Má nahradiť pôvodný plán plynovodu medzi Iberským polostrovom a Francúzskom. Španielsky premiér Pedro Sánchez a francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedli, že sa k projektu opäť stretnú začiatkom decembra . Projekt bude môcť byť financovaný z Európskej únie.

INDEX zostavil rebríček najziskovejších slovenských firiem za rok 2021. Do top desiatky sa dostali dve banky, dve automobilky a štyri energetické firmy. Líder rebríčka spoločnosť U.S. Steel má pred ostatnými firmami veľký náskok. Jej zisk po zdanení sa minulý rok vyšplhal na 649 miliónov eur. Celý rebríček nájdete v článku Tomáša Vašutu na webe denníka SME.

Do roku 2030 plánujú automobilky investovať do elektromobility viac než bilión eur. Ide o zdroje na vývoj a výrobu miliónov elektrických áut, batérií a ďalších surovín. Najväčšie plány má Tesla. Jej šéf Elon Musk chce do konca roka 2030 vyrobiť približne 20 miliónov elektrických áut. Ambiciózne premýšľa aj Volkswagen. Do svojho elektromobilového portfólia chce do konca roka 2030 investovať výrazne viac ako 100 miliárd eur.

Za mesiace august s september sa výrazne znížila spotreba plynu na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že v porovnaní s päťročným priemerom sa ho spotrebovalo až o 24 percent menej. Vychádza pritom z údajov distribučnej spoločnosti SPP-distribúcia. Slovensko si tak splnilo svoju povinnosť voči Európskej únii, keď sa zaviazalo k dobrovoľnému zníženiu spotreby o minimálne 15 percent.

