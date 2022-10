Riaditeľ Kiwi.com: Covid rozdelil svetadiely, najmä východ od západu. Dlhé lety lieta už iba biznisová klientela

Lety na dlhšie vzdialenosti výrazne zdraželi.

Obľúbili si ju tisícky cestovateľov a turistov. Reč je o českej spoločnosti, ktorej služby využívajú zákazníci po celom svete. Ich webová stránka umožňuje vyhľadávať lety aeroliniek, ktoré spolu nespolupracujú. Zároveň letenky aj s ďalšími službami predáva. ,,Keď dnes priemerná letenka nízkonákladových aeroliniek stojí medzi päťdesiatimi a šesťdesiatimi eurami, tak sa to zvýši na 60, 70, možno 80 eur,’’ predpovedá OLIVER DLOUHÝ, riaditeľ vyhľadávača leteniek Kiwi.com.

Ako sa prejavili inflácia a energetická kríza na cenách leteniek?

Zatiaľ to ešte veľmi nevidno. Aerolinky majú väčšinou ceny palív zaistené do konca roka. Ak neberiem do úvahy obdobie covidu, keď boli ceny rozlietané, tak oproti štandardnému roku dokonca vidíme o trochu nižšie ceny, ako boli o takomto čase napríklad v roku 2019. Očakávame, že sa zdražovanie naplno prejaví až v prvom kvartáli budúceho roku.

Aké ceny môžu ľudia očakávať v lete?

Dovtedy sa môže stať veľmi veľa vecí, takže ma neberte za slovo, ale ak bude trend taký, aký je aktuálne, ceny budú vyššie o desiatky percent. Je to však veľmi ďaleko na to, aby som povedal presnejší odhad.

Prejaví sa to pri niektorých destináciách alebo typoch leteniek viac ako pri iných?

Určite. Lety kratšie ako štyri hodiny to ovplyvní menej, pretože pri nich tvorí cena paliva menšiu časť nákladov. Pri dlhších letoch nad štyri alebo šesť hodín, tvorí väčšinu ceny letenky palivo, takže na nich to bude vidno oveľa viac.

Lety na dlhšie vzdialenosti už teraz výrazne zdraželi pre nižší dopyt po covide - hlavne v oblasti dovolenkovania. Nesúvisí to len s infláciou a cenou palív.

Covid rozdelil svetadiely. Najmä východ od západu. Dlhé lety lieta už iba biznisová klientela a aerolinky tomu prispôsobili svoju ponuku. Výrazne zvýšili ceny a ponúkajú viac prémiových miest v ekonomickej triede alebo dokonca v biznisovej triede.

Pri kratších letoch teraz nie je problém nájsť aj letenky, ktoré stoja iba pár desiatok eur. Zmení sa to?