Investičné zmluvy na nájomné byty s podporou štátu majú podpísať do mesiaca

Za financie investorov by mohlo byť postavených podľa odhadov zhruba 40-tisíc nájomných bytov.

BRATISLAVA. Zmluvy s investormi v súvislosti so štátom podporovaným nájomným bývaním by mali byť podpísané koncom novembra.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podpredseda vlády Štefan Holý (nom. Sme rodina) o tom informoval v pondelok s tým, že súkromní medzinárodní investori, s ktorými zatiaľ rokujú, predbežne počítajú na tento účel vynaložiť 6 mld. eur. Za tieto peniaze by mohlo byť postavených podľa odhadov zhruba 40-tisíc nájomných bytov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvé štátne nájomné byty by mohli odovzdať na prelome rokov 2023 a 2024 Čítajte

„Investiční partneri budú mať prakticky okamžite po podpise zmlúv záujem o konkrétne projekty. Vytvára sa veľký priestor na to, aby sa nové projekty dostali veľmi rýchlo do realizácie," povedal Holý na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva. Veľkí developeri podľa neho čakali na nedávne zverejnenie cenovej mapy so stropmi pre nájomné bývanie so štátnou podporou, pričom ide o tisícky bytov, vrátane tých so stavebným povolením.

„Projekty, ktoré boli pôvodne pripravené na hypotéky, ale odskočili od nich stavebné firmy práve z dôvodu, že neboli schopné garantovať investorovi cenu," uviedol vicepremiér. V prípade nájomného bývania to podľa neho nie je problém, lebo nariadenie vlády obsahuje doložku, že akýkoľvek objektívny rast ceny počas výstavby sa započíta do nájomného.