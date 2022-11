Ako previesť peniaze do zahraničia a koľko zaplatíte?

Lacnejšie sú prevody v rámci skupiny.

Zdedili ste so súrodencom žijúcim trvalo v zahraničí nehnuteľnosť, z ktorej ho chcete vyplatiť? Aké poplatky si za prevod do zahraničia pýtajú jednotlivé bankové domy na Slovensku? A aké máte iné možnosti, ak sa vám banka zdá príliš drahá?

Pri presune väčšieho balíka peňazí do zahraničia sa pripravte na to, že služba nebude zadarmo. Výška poplatku záleží predovšetkým od krajiny, kam financie idú a meny, ktorou sa tam platí. Dôležitá je aj celková suma, ktorú potrebujete poslať a tiež, či to zvládnete samostatne elektronicky alebo musíte požiadať o pomoc na pobočke banky.

"Základnou voľbou pri posielaní peňazí do zahraničia by vždy mal byť bankový prevod, keďže je pre človeka najbezpečnejší. Pri SEPA platbách do 36 zapojených krajín sú prevody bez poplatkov a navyše sú celkom rýchle," hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Čo však, ak potrebujete peniaze poslať do krajiny, v ktorej sa neplatí eurom, prípadne ďalej do zámoria? "Zo slovenskej banky sa dá, samozrejme, robiť prevod aj do krajín mimo SEPA priestoru. Trvá to dlhšie a poplatky sa bežne pohybujú od 4 do 50 eur," dodáva finančný odborník.

Rozdiely v bankách