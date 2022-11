Profesor ekonómie v Sydney: Slovenské univerzity sú ako Titanik. Ťažko ich otočiť

Článok pokračuje pod video reklamou

Maroš Servátka pôsobí ako vysokoškolský profesor experimentálnej ekonómie na Macquarie Business School v austrálskom Sydney. Spolupracuje aj s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, takže pozná aj pomery v slovenskej akademickej sfére.

Uvedomuje si, že slovenské vysoké školy za špičkovými zahraničnými univerzitami značne zaostávajú. Hovorí, že recept na rýchlu nápravu nemá, no zdôrazňuje, že základom je tlak na kvalitu.

„Univerzity v Sládkovičove nepotrebujeme. Také školy nerobia výskum a nemajú ani stálych profesorov. Lektori, ktorí tam učia, sedia na viacerých stoličkách, ich prednášky často nie sú kvalitné. Študenti potom hlasujú nohami a utekajú do Česka či ďalej do zahraničia,“ vysvetľuje Maroš SERVÁTKA v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dozviete: Aký rozdiel je medzi novozélandskými a americkými univerzitami?

Podľa čoho sa určuje kvalita vysokých škôl v zahraničí?

Čo by potrebovali slovenské univerzity, aby prilákali viac perspektívnych študentov?

Pomohlo by kvalite slovenských vysokých škôl ich preriedenie?

V čom spočíva a z čoho je platený výskum univerzitného profesora?

Ako prebieha recenzné konanie v špecializovaných časopisoch a možno tam pretlačiť kamaráta?

Prečo ste po maturite nešli študovať na slovenskú vysokú školu, ale do Varšavy?

Súviselo to s tým, že otec vtedy pôsobil ako diplomat v Poľsku. Keď som maturoval, povedal mi o Hlavnej obchodnej škole vo Varšave. Poliaci túto univerzitu nazývali Harvardom východu. Mali výborných profesorov aj absolventov, prednášali tam ľudia z praxe, ministri financií, guvernéri národnej banky. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie.

Stretol som tam skupinu motivovaných študentov, ktorým podobne ako mne učarovala ekonómia. Spolu sme sa vzdelávali a posúvali ďalej. Mnohí z nich teraz pôsobia na popredných svetových univerzitách. Prednášali nám veľmi dobrí matematici, ktorí nám pomáhali prelúskať sa cez ekonomické modely.

V mekke experimentálnej ekonómie

Čomu ste sa venovali?

Začal som sa zaoberať dynamickým modelovaním ekonomických interakcií oligopolov. Po obhajobe magisterskej práce som sa prihlásil na doktorandské štúdium. V prvom ročníku som na internete náhodne objavil eseje Vernona Smitha a Charlieho Plotta o experimentálnej ekonómii.

Veľmi ma to zaujalo, tak som mojej školiteľke povedal, že chcem testovať moje modely pomocou experimentov. Poradila mi, že ak chcem robiť experimenty, mal by som ísť do USA.

Tak ste išli robiť doktorát do Arizony?

Arizonská univerzita v Tucsone, kde v tom čase pôsobil Vernon Smith, bola mekkou experimentálnej ekonómie.

Bolo ťažké sa tam dostať?