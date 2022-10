Rozostavaných je sedem úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v dĺžke 75 kilometrov

Dva diaľničné úseky budú dlhé vyše 28 kilometrov a päť úsekov rýchlostných ciest 47 kilometrov.

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) má aktuálne vo výstavbe sedem úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej dĺžke 75 kilometrov.

Z toho dva diaľničné úseky budú po dokončení dlhé vyše 28 kilometrov a päť úsekov rýchlostných ciest bude mať takmer 47 kilometrov.

Ich celková zmluvná hodnota dosahuje približne 1,24 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), po priebežných úpravách cien na viacerých úsekoch sa ešte zvýši.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do konca roka pribudne úsek R2

Podľa údajov diaľničiarov rozostavané sú dva úseky diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové (13,5 km) a Hubová - Ivachnová s tunelom Čebrať (14,9 km).

Vo výstavbe je tiež privádzač k budúcej diaľnici D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Stavebné práce pokračujú aj na úsekoch R2 Kriváň - Mýtna (9,1 km), Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce (13,5 km), Košice, Šaca - Košické Oľšany II. úsek (14,3 km), ako aj na úsekoch R3 Tvrdošín - Nižná (5,6 km) a R4 Prešov, severný obchvat I. etapa (4,3 km).

NDS má do konca tohto roka odovzdať do užívania motoristom úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Vo výstavbe je od augusta 2019 a pôvodne ho plánovali uviesť do prevádzky vlani v lete.

V závere končiaceho sa roka by malo začať slúžiť aj obojstranné odpočívadlo na úseku R4 Košice - Milhosť. S výstavbou odpočívadla pri hraniciach s Maďarskom začali v úvode minulého roka.

Do roka Kysuce, Orava aj Prešov

Ďalšie z rozostavaných úsekov, vrátane privádzača, budú odovzdávať do prevádzky postupne v rokoch 2023 až 2025.

V priebehu budúceho roka by mali motoristi začať jazdiť po nových úsekoch R3 na Orave a po prvej časti obchvatu Prešova na R4, koncom nasledujúceho roka plánujú tiež dokončiť privádzač k D3 na Kysuciach.

Výrazne meškajúce, problematické tunelové úseky D1 pri Ružomberku a Žiline mali dostavať do konca roka 2023, ale dokončia ich pravdepodobne najskôr v roku 2024, ak nie neskôr. Pôvodne mali byť hotové a slúžiť motoristom ešte v rokoch 2017 a 2019.

Úsek R2 Kriváň - Mýtna plánujú uviesť do prevádzky v roku 2024 a časť obchvatu Košíc na R2 v roku 2025.