Odvahu a inovácie majú v DNA. Čo zaujalo porotu na víťazoch Biznis ceny FéliX?

Spoločnosť Foxconn prijala do svojich radov nezvyčajných členov tímu. Päť robotov uvoľnilo ruky trom zamestnancom a zvýšilo produkciu linky o 20 percent. Kto je za tým? Víťaz tohtoročnej Biznis ceny FéliX spoločnosť MTS.

Automatizačné riešenia oravskej firmy zefektívňujú výrobu nielen firmám na Slovensku, ale i v ďalších krajinách Európy, v Afrike, Amerike a Ázii. Čo ďalšie zaujalo porotcov druhého ročníka biznisových cien, ktoré vyhlásila Slovenská sporiteľňa s magazínom INDEX?

Víťazi druhého ročníka biznis ceny FéliX: MTS – víťaz hlavnej kategórie Excelentný biznis príbeh.

Minit Slovakia – víťaz kategórie Výnimočný rodinný biznis.

Labore – víťaz kategórie Cena Slovenskej sporiteľne za verejné dobro.

Kežmarok – víťaz kategórie Samospráva pre budúce generácie.

SEAK – víťaz kategórie Biznis pre budúce generácie.

Ľudia odchádzajú z firiem kvôli nefungujúcemu manažmentu

MTS sa stala víťazom ocenenia v hlavnej kategórii Excelentný biznis príbeh. Slovenská jednotka v automatizácii výroby je jedným z najväčších dodávateľov automatických a robotických liniek. Z obce Krivá na Orave sa rozrástla do Liptovského Mikuláša i Banskej Bystrice, kde do konca roka 2023 plánuje investovať minimálne milión eur a vybudovať technologické centrum.

“ Náš prieskum ukázal, že ľudia odchádzajú z firiem kvôli peniazom a nefungujúcemu manažmentu. „ Ivana Molnárová, Profesia

„Modern Technology Systems (MTS) nám predstavil recept na úspech. Už takmer tri desaťročia pomáha firmám inovovať výrobu pomocou inteligentných technológií. Stotožňujem sa aj s jej filozofiou, ktorá stojí na tom, že ak nerastú ľudia, nerastie ani firma,“ konštatuje Norbert Hovančák, člen boardu Slovenskej sporiteľne.

Podľa Ivany Molnárovej z Profesie je MTS príkladom správneho skĺbenia technologického vývoja a hodnôt firmy. „Pri prezentácii bolo cítiť, že im ide o to, aby sa zamestnanci cítili dobre. Fluktuácia je vo firme veľmi nízka, čo je tiež ukazovateľom spokojnosti zamestnancov,“ hovorí Ivana Molnárová, CEO pracovného portálu Profesia.

K šíreniu dobrého mena Slovenska prispievajú aj ďalšie nominované firmy ako Pixel Federation, Kompava, Tatrakon či Banskobystrický pivovar.

„Sú vzorom pre ostatných, majú potenciál pre Slovensko aj svet a spĺňajú podmienky udržateľnosti a inovatívnosti,“ vysvetľuje Martina Novotná, členka poroty a zakladateľka projektu Akčné ženy.

Podľa nej porota sledovala najmä objektívne kritériá ako ekonomické ukazovatele, prosperita a celkové finančné zdravie firmy. „Zároveň sme sa pozerali na príbeh, inovatívnosť, spoločenskú zodpovednosť a vzor pre Slovensko,“ dodáva Novotná.

„Oceňujem, že dominantou víťazných firiem je ľudský rozmer. V čase, keď každý zápasí o talenty, sú kvalitní ľudia jednou z ciest, ako nájsť rovnováhu medzi biznisom a ľuďmi. Spolu s úlohou lídra to rozhodlo,“ hovorí Ivana Molnárová.

Šéfka pracovného portálu je presvedčená, že potrebujeme vidieť viac príkladov hodnotových firiem a vnímať hodnotových lídrov. Ľudia a inšpiratívne líderstvo sa podľa nej zásadne podieľajú na úspechu firmy.

„Náš prieskum ukázal, že ľudia odchádzajú z firiem kvôli peniazom a nefungujúcemu manažmentu. Dnes nie je problém vytvoriť technológiu, produkt alebo službu. Záleží najmä na ľuďoch a fungujúcich procesoch,“ dodáva Molnárová.

Víťaz kategórie Výnimočný rodinný biznis spoločnosť Minit Slovakia. (zdroj: Slovenská sporiteľňa)

Nezastavil ich ani požiar

V kategórii Výnimočný rodinný biznis porota ocenila spoločnosť Minit Slovakia. Okrem nej boli nominované firmy UNIPAS, Diplomat Dental a YMS.

Hoci mnohé pekárne bojujú so zvýšenými nákladmi, ktoré ich dostávajú až do existenčných problémov, rodinnej firme z Dunajskej Stredy sa darí rásť.

„Inovatívnosť a príbeh sú kľúčové, ale Minit Slovakia môže byť pre ostatných vzorom aj v zdolávaní prekážok,“ myslí si Novotná.

Narážala na jún 2018, keď sa firma dokázala postaviť na nohy po rozsiahlom požiari, ktorý jej zničil dve výrobné haly s výrobnými linkami. Plamene sa vyhli zásobám v skladoch, ktoré Minitu pomohli fungovať ďalšie tri týždne.

O zdolávaní prekážok nakoniec bola aj Cena Slovenskej sporiteľne za verejné dobro, ktorá oceňuje iniciatívy a projekty zamerané na riešenie aktuálnych spoločenských problémov a potrieb komunít.

Nominácie za verejnoprospešné aktivity získali organizácie eduRoma – Roma Education Project, AGRO SOCIÁLNY PODNIK, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Labore.

Cena FéliX putovala do rúk sociálneho podniku Labore, ktorý zamestnáva ľudí v núdzi. Ponúka im prácu prispôsobenú špecifickým požiadavkám, vďaka čomu sa opäť cítia užitoční, samostatní a potrební. Desať zamestnancov sociálneho podniku tvoria samoživitelia, dlhodobo nezamestnaní, ľudia v preddôchodkovom veku a s nedostatočným vzdelaním alebo so zdravotným znevýhodnením.

Ocenenia pre budúce generácie

K pôvodným trom kategóriám pribudli v druhom ročníku FéliX Business Award aj dve nové – Biznis pre budúce generácie a Samospráva pre budúce generácie.

„Udržateľnosť, ekológia a inovatívnosť sú pre našu budúcnosť veľmi dôležité, a to v prípade firiem aj samospráv. Úloha samospráv je oveľa dôležitejšia, ako to mnohí často vnímajú. Sú najbližšie k ľuďom a výrazne ovplyvňujú kvalitu ich života. Ako Slovenská sporiteľňa sme lídrom v mnohých samosprávnych projektoch, preto sme pridali tieto kategórie do FéliXa,“ vysvetľuje Hovančák.

V kategórii Biznis pre budúce generácie nominácie získala trojica Les, Seak a Zem-Bau SK za pozitívny vplyv na životné prostredie a udržateľnosť. Cena FéliX nakoniec skončila v rukách prešovskej firmy Seak. Ich patentovaná technológia riadi približne 800-tisíc svetiel po celom svete a samosprávam môže priniesť úsporu nákladov na elektrinu o 35 až 40 percent.

Nomináciu v kategórii Samospráva pre budúce generácie získali mestá Dubnica nad Váhom, Kežmarok a obec Veľké Turovce. Spoločne dokazujú, že i samosprávy môžu fungovať moderne a využívať udržateľné a ekologické riešenia na zlepšenie kvality života.

Cenu FéliX si odnieslo mesto Kežmarok za rozsiahly geotermálny projekt. Mestu sa podarilo zrealizovať 2,5-kilometrový vrt, ktorý chce napojiť na centrálny zdroj tepla a využiť na vykurovanie. V ideálnom prípade môže znížiť závislosť Kežmarčanov od plynu až o 60 percent.

Druhý ročník FéliX Business Award. (zdroj: Slovenská sporiteľňa)

Inovuje iba 28,8 percenta malých a stredných podnikov

„V rámci Európy je Slovensko jedným z najpodnikavejších národov. Lepšie je na tom iba susedné Česko,“ prezradil na biznisovej konferencii Peter Kolesár, partner v Civitta a expert na inovačné ekosystémy.

V inovačnej činnosti však v európskom meradle ťaháme za kratší koniec. Produkty, služby či procesy inovuje iba 28,8 percenta malých a stredných podnikov. Peter Kolesár vidí problém v mylnom presvedčení, že investície do digitalizácie a zelené riešenia sú drahé a dostupné iba pre veľkých hráčov.

„Mnohé z nich nie sú také nákladné a prinášajú hodnotu aj pre malé a stredné firmy,“ konštatuje Kolesár.

Podľa Andreja Špánika, poradcu pre strategické plánovanie a komunikáciu v Circular Slovakia, je prechod na ekologickejšie fungovanie porovnateľne náročný ako transformácia z fyzického predaja do plne digitálneho.

„Firmy si musia uvedomiť, že potrebujú zmenu. Prežijú tí, ktorí sú najprispôsobivejší. Dnes je to príležitosť, zajtra nevyhnutnosť,“ uzatvára Špánik.

Tento článok vám prináša Slovenská sporiteľňa.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.