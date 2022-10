Kto má nárok na „otcovskú“ dovolenku a kedy na ňu možno nastúpiť?

Akú dávku dostanú od štátu?

Od novembra si otcovia, ktorým sa čerstvo narodilo dieťa, môžu vziať dva týždne plateného voľna a pomáhať so starostlivosťou o novorodenca. Na dávku zo Sociálnej poisťovne má pritom otec nárok – ak spĺňa stanovené podmienky – aj v prípade, že matka súčasne poberá na bábätko materské alebo rodičovský príspevok.

Pôvodná "materská" dávka určená pre otcov sa od novembra rozdelí na dve časti. "Otcovské" môžu otcovia čerpať najviac 14 dní, a to v období prvých šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Neskôr, najviac do troch rokov veku dieťaťa, si môžu dočerpať "materské", a to po dobu zostávajúcich 26 týždňov.

Ak sa otec rozhodne, že hneď po narodení dieťaťa si nárok na "otcovské" neuplatní, o možnosť neskôr čerpať "materské" nepríde. Kým jeho dieťa nedovŕši tri roky, môže ísť na otcovskú dovolenku a vyčerpať si celých 28 týždňov, ako doteraz. Osamelý muž má nárok na 31 týždňov alebo 37 týždňov v prípade, že sa mu narodili dve a viac detí naraz.

V minulom roku vyplatila Sociálna poisťovňa spolu vyše 75 350 dávok materské, z toho cez 12 430 patrilo mužom. "Kým ženy poberali dávku v priemernej výške 785,30 eura, muži dostávali viac. Priemerná výška dávky pre otcov predstavovala 1 040, 75 eura," informovala Sociálna poisťovňa. Pozrite si odpovede na základné otázky týkajúce sa fungovania otcovskej dávky.

Aké podmienky musí spĺňať otec, aby získa novú otcovskú dávku?