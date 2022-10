Európsky parlament a Rada EÚ sa dohodli na nulových emisiách pre autá a dodávky do roku 2035

Je to prvá dohoda z balíka Fit for 55.

BRUSEL. Európsky parlament a Rada EÚ uplynulý štvrtok večer dosiahli dočasnú dohodu o revidovaných cieľoch zníženia emisií CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

Vyjednávači Európskeho parlamentu sa dohodli s členskými štátmi eurobloku na pôvodnom návrhu Európskej komisie dosiahnuť do roku 2035 cestnú mobilitu s nulovými emisiami, čo znamená znížiť emisie CO2 produkované novými osobnými automobilmi a ľahkými úžitkovými vozidlami o 100 percent v porovnaní s rokom 2021.

Je to prvá dohoda z balíka "Fit for 55" a jasný signál pred konferenciou OSN o zmene klímy COP27, že EÚ to myslí vážne s prijatím konkrétnych zákonov na dosiahnutie ambicióznejších cieľov v oblasti boja proti zmenám klímy.

Prispôsobiť by sa malo aj financovanie EÚ

Parlament presadil metodiku hodnotenia a vykazovania údajov o emisiách CO2 počas celého životného cyklu automobilov a dodávok predávaných na trhu EÚ. Komisia predloží túto metodiku do roku 2025.

Komisia do konca roku 2025 a potom každé dva roky zverejní správu s cieľom zhodnotiť pokrok smerom k cestnej mobilite s nulovými emisiami. Správa sa bude týkať vplyvu na spotrebiteľov a zamestnanosť, pokroku v oblasti energetickej účinnosti a cenovej dostupnosti vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ako aj informácií o trhu s ojazdenými vozidlami.

Exekutíva EÚ bude zároveň monitorovať a každoročne podávať správy o rozdieloch medzi limitnými hodnotami emisií a údajmi o spotrebe paliva a energie s cieľom upraviť priemerné špecifické emisie CO2 výrobcu od roku 2030.

V rámci dohody by sa existujúce financovanie EÚ malo nasmerovať na prechod na vozidlá s nulovými emisiami a súvisiace technológie, a to najmä do malých a stredných podnikov v rámci automobilového dodávateľského reťazca a zraniteľných regiónov a komunít.

Klimatická neutralita do roku 2050?

Ďalšie opatrenia uvedené v nariadení predvídajú, že stimulačný mechanizmus pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami sa reviduje s vyššou referenčnou hodnotou, aby sa zabezpečilo, že bude v súlade so súčasnými trendmi predaja a prinesie na európsky trh cenovo dostupné autá s nulovými emisiami.

Platí tiež, že výrobcom zodpovedným za malé objemy výroby v kalendárnom roku (tisíc až 10-tisíc nových áut alebo tisíc až 22-tisíc nových dodávok) môže byť udelená výnimka do konca roku 2035. A existujúce pravidlá označovania spotreby paliva a emisií CO2 pre autá by sa mali zrevidovať do konca roka 2024.

Spravodajca Európskeho parlamentu pre túto oblasť, holandský europoslanec Jan Huitema, uviedol, že stanovenými cieľmi EÚ vytvára jasný právny rámec pre automobilový priemysel a stimuluje inovácie a investície pre výrobcov automobilov a spresnil, že nákup a jazda na autách s nulovými emisiami bude pre spotrebiteľov lacnejšia.

Dohoda s Radou EÚ je podľa neho kľúčová na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a na cenovo dostupnejšiu a čistú mobilitu.