Európska centrálna banka zdvihla sadzby, úroky pri hypotékach porastú

Budúci rok môžu úroky vystúpiť až na 4,5 percenta.

BRATISLAVA. Vyššia základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) automaticky ďalej zdvihne sadzby hypoték. Tie v očakávaní tohto kroku postupne rástli aj medzi prvým zvýšením v júli a druhým v septembri, čiže do istej miery už tento nárast zohľadňujú.

V reakcii na aktuálne zvýšenie hlavných úrokových sadzieb ECB o 75 bázických bodov to skonštatoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik .

Očakáva zrýchlenie rastu úrokov pri hypotékach. "Ak v auguste predstavovala priemerná sadzba pri nových hypotékach niečo cez 2,4 percenta, do konca roka uvidíme nárast priemernej sadzby nových úverov na úroveň 3 až 3,5 percenta. Tempo rastu by mohol do istej miery zmierniť prepad dopytu po hypotékach," priblížil.

Na druhej strane si však podľa neho banky nemôžu dovoliť požičiavať so stratou alebo s príliš nízkou úrokovou maržou pri rastúcej cene peňazí na medzibankovom trhu.

Úroky môžu vystúpiť až na 4,5 percenta

Ďalšie zvyšovanie sadzieb v roku 2023 je podľa neho pri energetickej kríze viac ako pravdepodobné. Budúci rok sa tak s hypotekárnymi úrokovými sadzbami pravdepodobne dostaneme k úrovni 4 až 4,5 percenta.

"Mnohé však bude závisieť od toho, akú finálnu podobu bude mať v Európe regulácia cien energetických komodít a v akej kapacite budú k dispozícii lacné zdroje na výrobu elektrickej energie. Osobitne kľúčovú rolu bude hrať podiel paroplynových elektrární na výrobe elektriny v budúcom roku, čo bude zásadným spôsobom vplývať na cenovú úroveň elektriny," tvrdí Búlik.

Zároveň poznamenal, že úročenie vkladov už v súčasnosti výrazne zaostáva za úrovňou centrálnych sadzieb vrátane refinančných operácií, cez ktoré si banky požičiavajú peniaze na úverovanie.

"Dobrým indikátorom pre cenu peňazí na medzibankovom trhu je 12-mesačná sadzba Euribor, ktorá je dnes na úrovni 2,77 percenta. Pre banky rozhodne dáva zmysel, aby začali vklady opäť vo väčšej miere využívať ako zdroj pre poskytovanie hypoték a ďalších úverov. Tým pádom by úrokové sadzby z vkladov mali ísť jednoznačne nahor," avizoval analytik.

Vklady v bankách budú strácať na hodnote

Ani zvýšenie sadzieb termínovaných vkladov na úroveň 1 až 2 percentá však podľa neho nie je pre ľudí s úsporami zaujímavá správa. Podotkol, že vklady v bankách budú aj pri zvýšených úrokoch pre vysokú infláciu strácať na hodnote.

"Jedinou reálnou alternatívou, ako ochrániť hodnotu úspor, stále zostáva pravidelné investovanie, predovšetkým do akciových, podielových a ETF fondov. Akciové trhy v 300-ročnej histórii vyšli z každej krízy silnejšie a vždy prekonali predchádzajúce historické maximá," dodal Búlik.

ECB v snahe o skrotenie inflácie tretíkrát po sebe razantne sprísnila menovú politiku a v súlade s očakávaniami vo štvrtok zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby o 75 bázických bodov.

Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie s platnosťou od 2. novembra vzrastie na dve percentá, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 2,25 percenta a depozitná sadzba na 1,50 percenta.