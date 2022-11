Analytik ÚHP Marek: Prepoisťovanie ľudí z najchudobnejších komunít je morálny problém

Zdravotné výsledky sú strašné a na úrovni krajín tretieho sveta, hovorí.

Desiatky tisíc ľudí z najchudobnejších komunít každoročne menia zdravotnú poisťovňu. Pre poisťovne sú ziskoví najmä preto, že využívajú málo zdravotnej starostlivosti. Pochybné obchodné praktiky odhalili v tejto súvislosti dáta Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktoré v rozhovore približuje analytik ADAM MAREK z útvaru.

Vysvetľuje fungovanie zdravotných poisťovní, nedostatok dát o prepoisťovaní a tiež to, ako by štát mohol prispieť k riešeniu problému.

Adam Marek študoval informatiku na Imperial College London a MBA program na francúzskej škole Insead,

do ÚHP prišiel z riaditeľskej pozície v súkromnej zdravotnej poisťovni,

je dlhoročným expertom na zdravotníctvo.

Z dát ÚHP vyplýva, že takmer všetci, ktorí často menia zdravotnú poisťovňu, žijú v najchudobnejších okresoch. Zistenie bolo náhodné alebo ste sa naň cielene zamerali? Ako analýza vznikla?

Každoročne sa veľa hovorí o zmene zdravotnej poisťovne. Z hľadiska chápania trhu a jeho regulácií sa nám zdá veľmi dôležité rozumieť tomu, čo sa deje, keď ľudia menia poisťovňu, pretože sú nespokojní so službami. Vnímame to ako zdravú konkurenciu. Svedčí to aj o tom, že poisťovňa nie je dobrá a iná funguje lepšie.

Za posledných desať rokov sa udialo to, že viac ľudí si dalo prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne. Pozreli sme sa na to bližšie a zistili sme, že približne 80 percent poistencov nezmenilo poisťovňu ani raz za desať rokov. Potom existuje relatívne malá skupina desiatok tisíc ľudí, ktorí poisťovňu zmenili päť-, šesť-, sedemkrát za desať rokov. Väčšina z týchto zmien bola medzi dvoma poisťovňami.

Takmer všetci, ktorí často menia zdravotnú poisťovňu, žijú v najchudobnejších okresoch. Prečo je to tak?

Áno, súvisí to s fungovaním nášho zdravotného poistenia. Pravdepodobne sem vstupujú aj iné motivácie zo zdravotnej poisťovne, ale nechcem špekulovať. Všimli sme si, že sa niečo deje v komunitách a oslovili sme neziskovku Cesta von, ktorá v komunitách pracuje. Od nich sme dostali veľa anekdot, ktoré opísali, že ide o hrubé porušovanie zákona.

Ako to prebieha? Príde agent a prehovára Rómov?

Agent za úplatok chce, aby miestni zmenili zdravotnú poisťovňu. Dokonca sú prípady, že ľudia nevedeli o zmene poisťovne a dozvedeli sa to až od začiatku nového mesiaca. Takýmto spôsobom je možné získať poistencov a je to pravdepodobne ľahšie, ako niekoho presvedčiť argumentmi. Poistenci sú neštandardne ziskoví, čerpajú menej starostlivosti ako systém predpokladá a ušetrené peniaze za starostlivosť zostávajú v poisťovni.

Vo vylúčených komunitách je prirodzená bariéra, ľudia nechodia k lekárom, je to pre nich ďaleko, finančne náročné alebo sú diskriminovaní. Ide o veľmi chorých ľudí, ktorí zomierajú v priemere o desať rokov skôr ako majorita. Sú nenákladní, pretože nechodia vôbec k lekárovi? Preto sa to poisťovni oplatí?

Je to komplikovanejšie, sú lacnejší ako predpokladá prerozdeľovací mechanizmus, ktorý v systéme funguje. Je to dôležitý prvok systému a zabezpečuje odvody, ktoré platíme. Odvody neostávajú poisťovni, kde sme poistení, ale idú do spoločného vreca a odtiaľ sa to naspäť prerozdelí podľa toho, aký má poisťovňa kmeň.