Firma z Prešova riadi osvetlenie v Kyjeve. Spotrebu elektriny dokáže znížiť aj o 40 percent

Firma SEAK vyhrala FeliX Business Award v kategórii Biznis pre budúce generácie.

Koncom októbra sa v Starej tržnici v Bratislave opäť vyhlasovali víťazi FeliX Business Award. Cenu minulý rok vytvorila Slovenská sporiteľňa spoločne s Indexom s cieľom odmeniť firmy, podnikateľov, samosprávy a inšpiratívne projekty, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny.

V hlavnej kategórii Excelentný biznis príbeh si cenu odniesla oravská firma MTS z obce Krivá, ktorá je jedným z najväčším dodávateľom automatických a robotických liniek pre priemysel na Slovensku, ale aj vo svete.

Cenu v kategórii Výnimočný rodinný príbeh získala firma Minit Slovakia a cenu Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro získal sociálny podnik Labore, ktorý zamestnáva desať ľudí znevýhodnených na trhu práce.

Tento ročník však so sebou priniesol aj dve nové kategórie zamerané na udržateľnosť. Cenu Samospráva pre budúce generácie si odniesol Kežmarok za svoj projekt geotermálneho vrtu, ktorý môže znížiť závislosť 16-tisícového mesta od fosílneho plynu o 60 percent.

V kategórii Biznis pre budúce generácie zase vyhrala spoločnosť SEAK z Prešova, ktorá na diaľku riadi intenzitu až 800-tisíc svetiel po celom svete. Mnohým firmám, ale aj samosprávam tak ročne ušetrí stovky eur na účtoch za energie.

Čo stojí za vývojom tejto technológie, na akom princípe funguje, nakoľko dokáže znížiť spotrebu v mestách či firmách, prečo je pre SEAK hlavným trhom Ukrajina a prečo chcú expandovať do elektromobility?

Aj na tieto otázky odpovedá Eve Frantovej v novej časti podcastu Index súčasný riaditeľ a spoluvlastník spoločnosti Heliodor Macko.

Prehľad správ

Rusko opätovne pristúpilo k dohode o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, od ktorej cez víkend odstúpilo. Ako dôvod v sobotu uviedlo útoku na prístav v Sevastopole na anektovanom Kryme, ktorý je hlavnou základňou ruskej Čiernomorskej flotily.

Dohoda od leta zabezpečovala bezpečný presun lodí s obilím a hnojivami z Ukrajiny s cieľom zamedziť potravinovej kríze v chudobných regiónoch Afriky a Blízkeho východu. Na opätovné pristúpenie vyzývala Rusko EÚ spoločne s OSN. Hrozilo totiž nielen zvyšovanie cien potravín, ale v niektorých kútoch sveta aj hladomor. Viac k tejto téme sa dočítate v texte Evy Frantovej.

Inflácia v eurozóne podľa najnovších dát Eurostatu dosiahla rekordných 10,7 percenta. Motorom zdražovania bol prudký nárast cien energií, ktoré oproti minulému roku vyskočili o 41,9 percenta. Ceny potravín, alkoholu a tabaku sa zvýšili o 13,1 percenta, ceny priemyselných produktov mimo energií o 6 percent a ceny služieb o 4,4 percenta.

Európska centrálna banka už tretíkrát po sebe sprísnila menovú politiku a zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby. Robí tak v snahe o skrotenie inflácie. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie vzrástla na dve percentá, teda na najvyššiu úroveň od roku 2009. Sadzba na jednodňové refinančné operácie stúpla na 2,25 percentá a depozitná sadzba na 1,5 percenta. Rada guvernérov zároveň potvrdila, že v sprísňovaní menovej politiky bude pokračovať aj ďalej.

Deväťčlenná správna rada americkej internetovej spoločnosti Twitter bola rozpustená. Jediným riaditeľom podniku sa tak stal miliardár Elon Musk, ktorý rozpustil bývalé vedenie bezprostredne po dokončení transakcie. Podľa médií sa Musk chystá vo veľkom prepúšťať aj bežných zamestnancov. V rámci prvého kola by podnik mala opustiť až štvrtina z nich.



Od novembra si otcovia, ktorým sa čerstvo narodilo dieťa, môžu vziať dva týždne plateného voľna. Na dávku zo Sociálnej poisťovne má pritom otec nárok aj v prípade, že matka súčasne poberá materské alebo rodičovský príspevok. "Otcovské" môžu otcovia čerpať najviac 14 dní, a to počas prvých šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Neskôr, najviac do troch rokov veku dieťaťa, si môžu dočerpať "materské", a to po dobu zostávajúcich 26 týždňov. Viac o tejto téme sa dozviete v texte Jany Hambálkovej.



Nórsky producent ropy a zemného plynu Equinor oznámil za tretí štvrťrok rekordný zisk. Dopomohli mu k tomu vysoké ceny plynu v Európe. Zisk dosiahol za obdobie júl až september 24,3 miliardy dolárov. Viac o tom, kam tieto peniaze putujú a či sa s nimi Nóri plánujú podeliť, sa dočítate v rozhovore Evy Frantovej so štátnym tajomníkom nórskeho ministerstva energetiky Andreasom Bjellandom Eriksenom.

