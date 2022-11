Uchádzači o prácu sú viac vyberaví, odrádza ich aj príliš veľa požiadaviek

Väčšina kandidátov si pred podaním prihlášky prezrie nielen webové stránky spoločnosti, ale aj jej sociálne siete.

BRATISLAVA. Napriek tomu, že je veľa voľných pracovných miest, hlási sa na ne stále menej ľudí. Uchádzači o prácu sú navyše vyberavejší.

Informovalo o tom záujmové združenie Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).

Stručnejšie žiadosti

Doplnilo, že uchádzači si z roka na rok prezerajú viac ponúk než v roku 2019 a viac premýšľajú pred potvrdením záujmu. Je však niekoľko spôsobov, ako ich motivovať.

Prvým je zjednodušenie prijímania žiadostí. Zaslanie životopisu a motivačného listu by malo vyžadovať minimálne úsilie. Odborníci odporúčajú odstrániť nepotrebné kroky. Výskumy ukazujú, že konverzia uchádzačov sa zvýši o 365 percent, ak podanie žiadosti o zamestnanie trvá päť minút alebo menej.

Združenie tiež radí uvádzať aj pracovné výhody. Benefity ako flexibilná pracovná doba, práca na home office alebo hybridný model je vhodné uviesť na popredné priečky inzerátu.

Kandidáta zaujíma, čo mu vie firma poskytnúť. Ide aj o hodnoty či napríklad kariérny postup, vysvetľuje odborníčka.

Veľa požiadaviek odrádza

Uchádzači si prezerajú takmer dvakrát toľko pracovných ponúk na jednu žiadosť než pred dvomi rokmi. Asociácia preto odporúča byť autentický, zároveň zdôrazniť, čo je možné získať novou pozíciou a použiť trochu humoru. V marketingu alebo podobnom povolaní môže byť aj na prvý pohľad príliš kreatívny inzerát vhodný.

Ponuka by mala byť tiež stručná, pracovné inzeráty do 300 slov majú zvyčajne väčší počet žiadostí, priemerne o 8,4 percenta. Tiež e-maily do 400 znakov majú o 22 percent vyššiu odozvu než tie dlhšie, vyčíslilo združenie.

Odporúča tiež uviesť najviac šesť požiadaviek. Pri dlhom zozname požiadaviek na kandidáta sa záujemcovia môžu obávať, že niektorej nevyhovejú a budú vylúčení. Navyše pri základných, nekvalifikovaných pozíciách alebo miestach pre absolventov treba minimalizovať požiadavku na prax.

"Ak hľadáte kandidáta s praxou, sústreďte sa na jeho skúsenosti a záujmy o danú profesiu, ak ide o absolventskú pozíciu, zvýraznite ochotu učiť sa a iné kvality, ktoré sú pre toto miesto potrebné," dodáva prezidentka APAS Zuzana Rumiz.

Uchádzačov zaujímajú benefity aj kolektív

Treba tiež aktualizovať informácie o firme. Väčšina kandidátov si pred podaním prihlášky prezrie nielen webové stránky spoločnosti, ale aj jej sociálne siete.

Asociácia odporúča venovať im pozornosť a pravidelne ich aktualizovať. Je vhodné tiež pridať informácie o tíme, firemnej kultúre či fotografie.

Odborníci odporúčajú tiež uviesť do inzerátu, ako sa firma stará o zamestnancov. Spoločnosti vnímané pozitívne a ľudsky dostávajú dvakrát viac žiadostí.

Hlavnými prioritami uchádzačov pri výbere zamestnania je podľa výskumov rovnováha pracovného a súkromného života, mzda a pracovné výhody, kolektív, firemná kultúra a stabilita.