Energetický expert: Fotovoltika má zmysel pri väčšom dome, bytom sa zatiaľ neoplatí

O tom, ako si znížiť účty za energie s energetickým expertom SIEA Michalom Ilovičom.

Šetrenie energiami sa túto zimu stáva prioritou číslo jeden. Členské štáty Európskej únie k nemu vedie záväzok znížiť spotrebu v čase špičky o päť percent, obyvateľov zase samotné cenové signály – teda strach, že sa od januára za elektrinu a plyn nedoplatia.

Mnohí ale nemajú jasno v tom, čo robiť, ak sa nechcú spoliehať iba na zníženie vykurovacej teploty, výmenu tesnenia na oknách a opravu vodovodných batérií tak, aby nekvapkali.

Aké iné úsporné opatrenia sa oplatia urobiť v bytoch či domoch? V akej výške sa pohybuje prvotná investícia a čo mi vie prispieť štát? Dá sa to vôbec ešte stihnúť túto zimu alebo je to riešenie do budúcnosti?

Aj na tieto otázky v novej časti podcastu Index odpovedá energetický expert Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Michala Ilovič.

