Šéfka Profesie: Pýtajte si vyšší plat, ale nie o štrnásť percent

Nízke platy, slabá reakcia vedenia na infláciu a zlý manažment. To sú hlavné dôvody, pre ktoré väčšina Slovákov v súčasnosti mení, respektíve zvažuje zmenu zamestnania. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Profesia.

Podľa jej riaditeľky Ivany Molnárovej by firmy pred zvyšovaním platov nemala zatvárať oči. Aj keď si nemôžu okamžite dovoliť zdvíhať mzdy, mali by sa sa o nich so svojimi zamestnancami aspoň otvorene rozprávať.

„Ak stočlenná firma zvýši platy o desať percent, jeden-dvaja ľudia určite prídu o prácu. Ak to zamestnancom vysvetlíte takto, lepšie pochopia zložitosť situácie,“ tvrdí v rozhovore pre INDEX Ivana MOLNÁROVÁ.

Čo sa v rozhovore dočítate: Ktoré firmy reagujú na infláciu zvyšovaním platov?

Ako žiadať o zvýšenie platu a čím argumentovať?

Je na trhu v súčasnosti dosť iných pracovných ponúk?

Do akej miery je home office po pandémii pre prácu prospešný?

Ako prerobiť kancelárske priestory tak, aby sa ľudia začali vracať do práce?

Ivana Molnárová od 1. januára 2023 v rámci organizačných zmien končí na pozícii riaditeľky Profesie.

Z prieskumu Profesie vyplynulo, že až pätina Slovákov aktívne hľadá novú prácu a takmer polovica si aspoň pozerá voľné pracovné pozície. Čo ich k tomu motivuje?

Predovšetkým nízky plat a nedostatok komunikácie z vedenia firmy ohľadom inflácie. Na treťom mieste je nefunkčný manažment, respektíve nefunkčný šéf.

Čo znamená nefunkčný šéf?

Manažovanie ľudí pri práci na diaľku je oveľa komplikovanejšie ako v prípade offline fungovania v jednom priestore. Nové časy si vyžadujú iný typ šéfov - empatických, vnímavých a takých, ktorí svojich zamestnancov dostatočne počúvajú.

Zároveň musia byť schopní zamestnancom dôverovať natoľko, že im stanovia len termín odovzdania úlohy a je im jedno, kedy na nej pracujú. To si vyžaduje úplne iné zručnosti ako doteraz.

Do akej miery dochádza vo firmách k pravidelnému zvyšovaniu platov?