Málo známy gigant. Vyškolili Američanov i Japoncov a ovládli kľúčový biznis

Ak by sme mali určiť epicentrum technologického rozvoja, bolo by to zrejme Silicon Valley v Kalifornii. Silným adeptom je aj mesto Seattle, domov Amazonu a Microsoftu. V Číne je to zasa Šen-čen, kde sídlia najväčšie čínske technologické firmy ako Tencent či Huawei.

Málokto by však menoval predmestie Eindhovenu, piateho najväčšieho mesta Holandska. Sídli tam spoločnosť ASML, ktorá patrí k najmenej známym technologickým gigantom sveta.

Svojím jedinečným know-how sa niekedy označuje za najdôležitejšiu globálnu firmu, od ktorej sú závislé technológie. ASML je dodávateľom sofistikovaných zariadení, na ktorých sa vyrábajú najpokročilejšie čipy a nemá v tomto segmente konkurenciu.

Ide o jednu z mála európskych technologických firiem, ktorá si vydobyla výsadné postavenie aj v investorskej komunite a stala sa predmetom geopolitických vojen.