Treba pomôcť celému cestovnému ruchu, nielen niektorým, vyhlásil Doležal

Ministra dopravy mrzí, že návrh o znížení DPH šiel mimo rezortu.

BRATISLAVA. Namiesto zníženia DPH len pre niektorých, ako sú vleky či akvaparky, by bolo lepšie pomôcť celému sektoru cestovného ruchu. V reakcii na návrh, ktorý bol predložený v parlamente, to počas live streamu uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Deklaroval však, že sa teší z akejkoľvek iniciatívy, ktorá pomôže cestovnému ruchu.

Sadzba DPH by sa mohla dočasne znížiť na desať percent podľa pozmeňujúceho návrhu k vládnej novele zákona o DPH, ktorú predložil poslanec Svrček. Týkalo by sa to lanoviek, lyžiarskych vlekov či umelých kúpalísk. Dôvodom je situácia na trhu s energiami. O tomto návrhu by poslanci mohli rozhodnúť na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu, ktorá sa začína 29. novembra.

"Trochu ma mrzí, že to išlo mimo ministerstva dopravy," skonštatoval Doležal. Rešpektuje však, že ide o poslanecký návrh. Podľa jeho informácií sa rokovania o tomto návrhu ešte úplne neskončili. Myslí si, že by bolo lepšie pomôcť komplexnejšie celému sektoru.

Podotkol, že rezort dopravy sa pokúšal znížiť DPH na zvýšenie konkurencieschopnosti, pričom teraz sa má využiť DPH ako nástroj pomoci.