Firma ako Dedoles dnes už nemôže vzniknúť. Zachrániť sa dá, tvrdí jej nový šéf

Apple odstrihol Facebook a doplatili sme na to, vraví Ján Cifra.

Dedoles patril medzi najrýchlejšie rastúce slovenské firmy. Expanziu však nezvládol a jeho finančné problémy viedli k tomu, že v polovici tohto roka požiadal súdy o ochranu pred veriteľmi. Od ich rozhodnutia závisí, či firma pôjde do konkurzu, alebo dostane druhú šancu.

Od októbra už na čele Dedolesa nestojí jeho zakladateľ Jaroslav Chrapko. Vystriedal ho Ján Cifra, ktorý do problémového slovenského e-commerce lídra prišiel zo spoločnosti Websupport.

V rozhovore pre INDEX vysvetľuje, čo Dedoles robí pre to, aby sa zachránil, ako aj to, prečo prijal ponuku na vedenie firmy, ktorá bojuje o prežitie.

Po takmer siedmich rokoch ste vo februári tohto roka opustili Websupport. Prečo?

Stretlo sa tam viacero faktorov. V roku 2019 Michal Truban predal Webbsuport private equity skupine, ktorá začala budovať nadnárodnú hostingovú skupinu Loopia Group.

Ja som v nej prebral vedenie regiónu strednej a východnej Európy, do ktorého okrem Slovenska patrilo aj Česko, Maďarsko a Srbsko. Po troch rokoch som si začal uvedomovať, že som dosiahol strop a nemám sa kam posúvať.

A úprimne? Severský manažment riadenia mi veľmi nesadol. Majiteľ, keďže je to private equity, chcel menej investovať a viac sa zamerať na zisky. Ja som chcel firmu budovať ďalej. Aj preto sme sa v mnohých veciach nevedeli zhodnúť.

Tak sme si v jednom momente sadli a ponúkli mi, že za slušné peniaze odkúpia môj podiel. Dohodli sme sa. Vo Websupporte som bol sedem rokov, je to super firma a doteraz k nim chodím na kávu.

Väčšina riaditeľov po takomto odchode hovorí, že si chce dlhšie oddýchnuť. U vás to tak nebolo?

Bol to aj môj plán, dokonca som to sľúbil manželke. Takmer na mesiac sme potom odišli na Maldivy. Zobrali sme aj našich rodičov.

V tom čase sa však začala vojna na Ukrajine a mňa to poriadne zobralo. Keď sme sa vrátili, chcel som v danej situácii pomôcť, kde by bolo treba.

Veľmi rýchlo som však zistil, že som skôr biznis človek. Nevedel som nájsť oblasť, v ktorej by som sa cítil užitočný. Istý čas som pomáhal firmám ako konzultant.

Tak za vami prišli ľudia z Dedolesa?

Presne v tejto fáze vznikla určitá skupina ľudí, ktorá chcela Dedoles zachrániť investorsky. Najprv ma oslovili v súvislosti s tým, že by som do firmy vstúpil ako investor.

Mňa príbeh firmy zaujal. Dokonca sme sa s ľuďmi z Dedolesa radili ešte v čase, keď sme vo Websupporte pripravovali prvú televíznu kampaň.

Všimol som si, že online svet sa od minulého roka dramaticky zmenil, a tak som Dedoles vnímal ako výzvu. Stretol som sa s Jarom Chrapkom, k jednému stretnutiu pribudlo druhé, potom tretie, až ma oslovil s ponukou, či by som prevzal vedenie firmy.

Viem, čo treba spraviť

Do podniku ste vstúpili aj ako investor, alebo len ako výkonný riaditeľ?

Investícia zatiaľ ešte neprebehla, ale je to na stole.

Ide o minoritný podiel?

Áno, ide o minoritný podiel. Už sme to komunikovali aj v minulosti, Dedoles je v kontakte s investormi, ktorí by cez určitú štruktúru do firmy investovali. A áno, ja by som bol jeden z nich. Podmienky sú viac-menej dohodnuté, už sa doťahujú len právne veci.

Ste úspešný manažér, teraz ste však prišli do firmy, ktorej reálne hrozí konkurz. Nevnímate riziko, že by jej bankrot bol spájaný aj s vaším menom?