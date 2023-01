Tlačiť hotely do čo najnižších cien nie je riešenie, tvrdí zakladateľ zľavového portálu

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slovák Peter Kóša pôvodom zo Spišskej Novej Vsi a jeho český kamarát Tomáš Čmelík rozbehli zľavový portál Slevoking.cz (na Slovensku pôsobil ako Zľavoking.sk) ako študenti v prenajatom byte v Brne. V roku 2019 ho premenovali na Travelking.

Online cestovateľský portál, ktorý ponúka hotelové pobyty v Maďarsku, Česku a na Slovensku, mal pred nástupom covidovej pandémie tržby pätnásť miliónov eur a ročne rástol o 20 percent.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zlepšujú nákupy v e-shopoch, odhalia poistné podvody. Slovákov poznajú aj na MIT Čítajte

Česko-slovenský startup nedávno kúpila berlínska bookingová platforma Travelcircus. Primárne podniká v západnej Európe a USA, jej brnianska akvizícia je má pomôcť rýchlejšie pokryť trhy východnej Európy.

„Ponuky slovenských alebo českých hotelov budeme môcť predávať aj nemeckým a francúzskym klientom. A naopak, slovenský klient si bude môcť kúpiť ponuku napríklad od holandského hoteliera,“ vysvetľuje možné synergie v rozhovore pre INDEX zakladateľ Travelkingu Peter KÓŠA.

Čo sa v rozhovore dočítate: Ako sa stanovuje hodnota startupu pri predaji

Ako fungujú zľavové portály a či stojí na žmýkaní zliav z hotelov

V akej výške sa pohybujú provízie online portálov pri predaji ubytovania

Ako riešia pokusy hotelov snahy o obchádzanie provízií

Prečo váš portál kúpil Travelcircus?

Jeho dlhodobý plán je expanzia na nové trhy. Aj my sme chceli expandovať. Primárne do Poľska, ale poškuľovali sme aj po západnej Európe. Nemci sa zasa obzerali po možnostiach, ako sa dostať na východné trhy. Vedeli, že to nebudú schopní spraviť vlastnými silami, preto hľadali lokálneho hráča, s ktorým by sa mohli spojiť.

Ako prebehla transakcia?

Rokovania sme zhruba po roku uzavreli v priebehu septembra. Travelcircus sa stáva stopercentným vlastníkom Travelkingu, ja a Tomáš Čmelík však na oplátku dostávame akcie Travelcircusu.

Koľko Nemci za Travelking zaplatili?