Politológ: Časť Američanov je nahnevaná na bohatú elitu, ktorá na nich zarába

Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON, D.C. Minulotýždňové voľby do amerického Kongresu (midterms) sprevádzali očakávania, že republikáni získajú prevahu v oboch jeho komorách, teda v Senáte aj v Snemovni reprezentantov. Demokratickému prezidentovi Joeovi Bidenovi by to značne skomplikovalo zvyšné dva roky jeho mandátu.

Senát však napokon v mimoriadne tesných voľbách ostal v rukách demokratov a aj snemovni sa republikánom zrejme podarí získať len tesnú väčšinu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Demokrati sa môžu poďakovať ženám. Otázka interrupcií v mnohých štátoch rozhodla kongresové voľby Čítajte

Podľa politológa a emeritného profesora žurnalistiky Charlesa Selfa to však Biden napriek tomu nebude mať jednoduché. "Čaká ho veľa kompromisov," hovorí v rozhovore pre INDEX.

Bidenova administratíva musí prísť s ďalšími opatreniami na zmiernenie energetickej krízy a stúpajúcej inflácie. Ak sa jej to nepodarí, môže to mať podľa Selfa zásadný vplyv na prezidentské voľby v roku 2024.

V rozhovore sa dočítate: Čo bolo hlavnou motiváciou pre Američanov na účasť v midterms voľbách do Kongresu?

Akú rolu pri rozhodovaní zohrala ekonomická situácia?

Súhlasia Američania s politikami prezidenta Joea Bidena pri riešení energetickej krízy?

Do akej miery môžu republikáni komplikovať presadzovanie opatrení?

Aký typ politika by dokázal spojiť polarizovanú spoločnosť?

Ako hodnotíte minulotýždňové voľby do kongresu?

V poslednom čase mnohí, hlavne ľavicovo orientovaní politici tvrdili, že demokracii v USA hrozí zánik vinou pravice. Výsledky, ale ani priebeh volieb však takéto tendencie neukázali. Práve naopak.

Mali sme voľby s prekvapivo vysokou účasťou bez prejavov násilia a nepotvrdili sa ani predpovede o jednoznačnom víťazstve republikánov.

Hovoria, čo chcú voliči počuť

Prečo je účasť na voľbách prekvapivá?

Pred rokom 2018 sa účasť v primárkach bežne pohybovala okolo 40 percent. Minulé voľby a midterms zmobilizovali takmer polovicu populácie USA. Ešte nemáme spočítané všetky hlasy, ale už teraz vieme, že ide o nevídaný úspech.

Podobný trend sme mohli vidieť v prípade prezidentských volieb. Kým v roku 2016 bola účasť zhruba 50 percent, v ostatných prezidentských voľbách hlasovalo viac ako 66 percent Američanov.

Čím si to vysvetľujete?

Ľudia na oboch stranách spektra chcú využiť svoje právo demokraticky rozhodovať o tom, kto ich bude zastupovať. Cítia, že sa v spoločnosti v poslednom čase dejú veľké zmeny.

Čo si máme predstaviť pod veľkými zmenami?