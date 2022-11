Slovenský výrobca batérií plánuje postaviť závod v Srbsku

Minulý mesiac InoBat podpísal memorandum aj so španielskou vládou.

BRATISLAVA. Slovenský výrobca batérií InoBat v pondelok oznámil, že podpísal memorandum o porozumení so srbskou vládou, ktoré sa týka výstavby továrne na batérie pre elektrické vozidlá (EV) s kapacitou 32 gigawatthodín (GWh) v tejto balkánskej krajine.

Závod by sa mal otvoriť v roku 2025 s počiatočnou kapacitou 4 GWh.

Srbská vláda schválila poskytnutie finančných prostriedkov až do výšky 419 miliónov eur, vrátane grantov a daňových stimulov, na podporu projektu, uviedol InoBat.

Aj keď dohoda ešte nie je konečná, zdroj oboznámený s touto záležitosťou uviedol, že už má k tomu blízko. InoBat už predtým informoval, že chce postaviť jednu továreň v západnej a jednu vo východnej Európe.

Minulý mesiac InoBat podpísal aj so španielskou vládou memorandum o porozumení o výstavbe závodu na batérie pre elektromobily v španielskom meste Valladolid.

Memorandum však nie je finálnou dohodou a v hre sú aj ďalšie lokality, vrátane Spojeného kráľovstva.

Niektoré európske startupy v oblasti batérií majú problémy získať miliardy na obrovské gigatovárne, zatiaľ čo iné, ako napríklad InoBat, sa zameriavajú na pomalú expanziu na základe kontraktov, ktoré uzavrú s klientmi.

InoBat otvorí začiatkom budúceho roka vo Voderadoch pilotnú linku s výkonom 45 megawatthodín na výrobu vysokovýkonných batérií pre zákazníkov na testovanie.

Tvrdí, že už má podpísané zmluvy so zákazníkmi, a to aj s nemeckým vývojárom leteckých taxíkov Lilium, v ​​hodnote 500 miliónov eur do roku 2030.

Cieľom spoločnosti je postupne rozširovať výrobnú kapacitu o 4 GWh, čo by ho malo zakaždým stáť približne 350 miliónov eur, na základe podpísaných zmlúv.

InoBat plánuje tiež výskumné a vývojové zariadenie v Indiane, ktoré by sa mohlo rozrásť na továreň v rámci spoločného podniku s fintech spoločnosťou Ideanomics.