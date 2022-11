Inflácia sa podľa analytikov dostane aj cez hranicu 15 percent

Úroveň budúcoročnej inflácie bude závisieť hlavne od opatrení, ktoré sa prijmú na európskej aj národnej úrovni.

BRATISLAVA. Inflácia podľa odhadov analytikov presiahne hranicu 15 percent.

Októbrová inflácia dosiahla medziročný rast až o 14,9 percenta. V porovnaní so septembrom, keď ceny tovarov a služieb zdraželi o 14,2 percenta, tak dosiahla opäť vyššiu úroveň a už ôsmy mesiac po sebe sa drží na dvojcifernej hodnote.

„Očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch sa bude inflácia držať nad hranicou 15 percent,“ povedala analytička 365.bank Jana Glasová.

Ceny potravín budú v nasledujúcich mesiacoch podľa nej rásť, a to z dôvodu rastúcich cien energií aj z dôvodu horšej úrody vo viacerých európskych krajinách, ktoré trápili suchá.

„Za celý tento rok očakávame priemernú infláciu na úrovni okolo 12 percent,“ doplnila Glasová.

„Vysoká porovnávacia báza by predsa len mohla v samom závere roka jemne spomaliť zrýchľovanie medziročnej inflácie. Na rozdiel od našich pôvodných očakávaní však už spomalenie dynamiky jej rastu neočakávame a v závere roka by miera medziročnej inflácie mala významnejšie prekročiť aj úroveň 15 percent,“ poznamenal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Ďalšiemu zrýchľovaniu inflácie však budeme podľa analytikov čeliť od začiatku budúceho roka 2023, kedy sa do inflácie premietne zvýšenie regulovaných cien energií. To súvisí s prudko rastúcimi cenami plynu aj elektrickej energie na svetových trhoch.

Úroveň budúcoročnej inflácie bude podľa Glasovej závisieť hlavne od opatrení, ktoré sa prijmú na európskej aj na našej národnej úrovni s cieľom zmierniť dopady drahých energií na domácnosti aj na firmy.

V prípade, že prijaté opatrenia zamedzia extrémnemu nárastu regulovaných cien, tak priemerná inflácia by sa v roku 2023 mohla podľa Glasovej pohybovať na úrovniach okolo 16 percent.

„Pri výraznejšom náraste regulovaných cien energií by inflácia mohla prekročiť až hranicu 20 percent,“ povedala Glasová. Pri plnom premietnutí trhových cien posledného roka do cien pre domácnosti by sa v januári mohla podľa Koršňáka inflácia až zdvojnásobiť a pohybovať okolo úrovne 30 percent.

„Tento scenár však nepovažujeme za pravdepodobný, vládne opatrenia by mali tlmiť nárast regulovaných cien energií aspoň čiastočne,“ uviedol Koršňák.