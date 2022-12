Šéfka Živice: Na greenwashing si dávame veľký pozor

Väčšine firiem na zelených aktivitách naozaj záleží, tvrdí Ivana Poláčková.

Spoločensky zodpovedné aktivity (CSR) vnímajú firmy ako konkurenčnú výhodu a čiastočne aj ako marketing. Mnohé z nich to však myslia úprimne, hovorí riaditeľka Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Ivana Poláčková.

Trendom v CSR sú udržateľnosť podnikania a znižovanie uhlíkovej stopy, čo súvisí aj s plánom Európskej únie ohľadom takzvaného Green Dealu.

„V medzinárodných firmách ako IKEA je to už dlhoročná tradícia, ale aj malé firmy sú v tomto smere veľmi aktívne. Keďže majú menej zamestnancov, dokážu na zelenú agendu reagovať rýchlejšie a flexibilnejšie,“ vysvetľuje Ivana POLÁČKOVÁ v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dočítate: Aké sú najnovšie trendy v CSR aktivitách

Ako prebieha firemné environmentálne vzdelávanie?

Aké sú motívy firiem byť spoločensky zodpovedné

Prečo firmy praktizujú greenhushing

Ako sa k CSR stavajú mestá a obce

Aj vďaka európskemu Green Dealu sa do popredia dostávajú "zelené" témy. Ako na to reagujú slovenské firmy?

V posledné dvoch rokoch evidujeme väčší záujem firiem o tieto témy. Niektoré sa im venujú už dlhší čas, iné sa pýtajú na projekty adaptácie na klimatickú zmenu alebo na zelený audit.

Čo je zelený audit?

Vo firme zbierame dáta o tom, koľko akého odpadu vyprodukuje, aké množstvo čistiacich prostriedkov nakupuje, akým spôsobom sa zabezpečuje občerstvenie na poradách alebo ako zamestnanci dochádzajú do práce.

Výstupom sú rady, ako fungovať ekonomickejšie a ekologickejšie. Snažíme sa ľudí vo firmách pre naše návrhy nadchnúť, aby sa ich chopili so záujmom. Ide nám o to, aby vnímali zelené aktivity ako svoje, a nie že idú od nás a musia ich robiť, pretože si to želá vedenie.

Zapojiť aj správcu budovy

Trendom je aj environmentálne vzdelávanie. Ako môže vo firme prebiehať?