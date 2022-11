Vláda pomôže samosprávam v energokríze, musí však byť schválený rozpočet

Schéma pomoci sa bude podľa premiéra týkať všetkých subjektov samosprávy.

BRATISLAVA. Vláda pomôže samosprávam zvládať energetickú krízu. Po rokovaní so zástupcami samospráv to oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že od 1. januára do 31. marca bude cena elektrickej energie pre samosprávy zastropovaná na úrovni 199 eur za megawatthodinu a pri plyne bude zastropovaná na úrovni 99 eur za megawatthodinu.

Pri nákladoch nad strop pri elektrine a plyne preplatí 80 percent z toho štát.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podotkol, že pre naplnenie dohody musí byť schválený štátny rozpočet na budúci rok.

"Prišli sme s riešením, ktoré pomôže samosprávam zvládnuť najbližšiu vykurovaciu sezónu, tú najťažšiu časť," vyhlásil Heger.

Šéf združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič vyhlásil, že sa podarilo nájsť po rokovaniach zhodu. Zastropovanie cien energií bude podľa neho pre samosprávne kraje znamenať úsporu i stabilizáciu verejných zdrojov.

"Rozpočty sa nám teda podarí zostaviť v atmosfére vyššej stability a predvídateľnosti," povedal. Ako podotkol, je tu možnosť predĺženia pomoci až do konca júna, záležať to však bude na vývoji cien energií.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger víta, že došlo k dohode so štátom a aj vďaka nej môžu byť rozpočty samospráv schválené načas.

"To, čo sa dnes dohodlo, nám veľmi pomôže," vyhlásil prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček. Verí, že aj keď bude situácia ťažká, podarí sa ju vďaka pomoci zvládnuť.

Premiér avizuje, že vláda cez energetickú krízu prevedie aj domácnosti a zabezpečí, aby boli ceny energií počas budúceho roka zastropované.