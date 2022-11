Platíte za poistenie, ktoré naozaj potrebujete? Ušetriť môžete desiatky eur

Prečo Slováci uprednostňujú poistenie majetku pred poistením zdravia?

Vysoká inflácia a avizovaný hospodársky pokles zanecháva stopy na nálade slovenských domácností. Podľa prieskumov obmedzujú alebo odkladajú svoje výdavky a začínajú viac šetriť. Medzi prvými položkami na šetriacom zozname sa objavujú poistenia. Nemusí to však byť správny smer.

Čo kryje dobre nastavené životné poistenie a aké možnosti môžete skúsiť predtým, než sa rozhodnete zmluvu zrušiť? Odpovedá finančný analytik MARIÁN BÚLIK zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

Keď treba šetriť, mnoho ľudí škrtá medzi prvými výdajmi životnú poistku. Na koľkom mieste by sme ju mali v nevyhnutných prípadoch rušiť a čo sa dá prehodnotiť ešte pred ňou?

Škrtanie si vyžaduje systematický prístup. Mali by sme najskôr poznať svoje výdavky a potom si určiť, ktoré z nich je možné znížiť. Pred zrušením životného poistenia máme niekoľko možností. Drahé úvery, povolené prečerpanie na účte alebo kreditné karty je možné napríklad spojiť do hypotéky. Taktiež môžeme zrušiť nevyužívané bežné účty. Aj sporenie pre deti je možné na istý čas prerušiť. Rozhodne by sme nemali rušiť alebo úplne zastaviť dôchodkové sporenie.

Vaši klienti platili vlani za životnú poistku priemerne 552 eur. Dá sa táto suma namiesto zrušenia zmluvy znížiť?

Životné poistenie je ako skladačka. Vieme rozhodovať, aké súčiastky (teda riziká) v ňom majú byť poistené. Preto je dôležitý pravidelný audit poistenia, ktorý ukáže, či naozaj vo svojom poistení platíte za to, čo je dôležité.

Napríklad, za ostatných desať rokov mnohým narástol plat a vytvorili si rezervy. Nepotrebujú mať teda poistené všetko to, čo pred desiatimi rokmi. Odstránením nepotrebných pripoistení vieme z platby 50 eur mesačne klesnúť napríklad na 30 eur. Všetko však závisí od finančnej a rodinnej situácie klienta. Niekedy si klient určí, akú maximálnu sumu si môže dovoliť mesačne zaplatiť. Komunikujeme spolu a hľadáme riešenie, ktoré bude pre neho prospešné aj cenovo prijateľné. Cieľom však rozhodne nie je byť poistený celý život na všetky možné riziká, ale len dovtedy, kým je to nevyhnutné.

Ako často je vhodné aktualizovať zmluvu?

Kvalitný sprostredkovateľ je s klientom v pravidelnom kontakte. Mali by spolu komunikovať v prípade situácií ako je svadba, narodenie dieťaťa, rozvod, kúpa bývania, ale aj výraznejší rast príjmov či rezerv. Klienti by rozhodne mali sprostredkovateľa upozorniť, keď začnú robiť rizikový šport či zmenia zamestnanie za rizikovejšie. Napríklad - vrátnika v administratívnej budove ohrozujú iné riziká, ako murára na stavbe. Poistenie má teda zohľadňovať aktuálnu životnú situáciu. Ak nastane zmena, je dôležité ho adekvátne upraviť.

Nielsen Admosphere Slovakia v internetovom prieskume zistili, že poistenie zdravia je v poradí až za poistením domácnosti a nehnuteľnosti. Čím to je?

Je za tým aj nízka finančná gramotnosť. Mnohí úplne nerozumejú princípu, že životné poistenie poskytuje ochranu v prípade straty príjmu. Problém je aj to, že ľudia si nevedia predstaviť, o koľko peňazí môžu prísť, ak by zrazu už nikdy nemohli pracovať. Ak niekto mesačne zarába tisíc eur v čistom a ochrnie v mladom veku, každý rok prichádza o dvanásťtisíc.

Do dôchodku mu ostáva povedzme, 30 rokov, čím príde celkovo o 360-tisíc eur. Hoci dostáva invalidný dôchodok od štátu, je to len čiastočná náhrada príjmu. Takáto trvalá strata príjmu teda môže byť výrazne drahšia než je hodnota ich nehnuteľností, ktoré si mnohí poisťujú prednostne.

Aké riziká by malo kryť dobre nastavené životné poistenie?

Poistenie kryje krátkodobý a dlhodobý výpadok príjmu. Riziká preto rozdeľujeme na dôležité a menej dôležité. Najdôležitejšie je pokryť riziko smrti, úrazu s trvalými následkami, invalidity a kritických chorôb. Až potom premýšľame nad menšími pripoisteniami, ak sú potrebné. Napríklad klient, ktorý sa môže oprieť o dostatočné rezervy, nepotrebuje pripoistenie práceneschopnosti, hospitalizácie alebo odškodného drobných úrazov. Tieto pripoistenia patria medzi drahšie, nakoľko sú výrazne pravdepodobnejšie a zásadne sa prejavujú v mesačnej platbe.

Aké riziká by mala kryť poistka slobodného človeka bez záväzkov, človeka s mladou rodinou a hypotékou a osoby, ktorá má po päťdesiatke?

Vo všetkých troch prípadoch najskôr zisťujeme, aké poistenie osoba naozaj potrebuje. Pozeráme sa na výšku príjmu, rezerv i záväzkov. Ako prvé potom zvažujeme už spomenuté štyri najdôležitejšie riziká. Pre slobodného človeka je napríklad zbytočné platiť za krytie rizika smrti, keďže je bez partnerky a detí, ktorí by peniaze po jeho smrti potrebovali. Aj drobné pripoistenia majú zmysel, len ak je jeho finančná situácia slabšia.

Naopak, človek s rodinou a hypotékou má zodpovednosť za udržanie svojho i rodinného životného štandardu. Okrem jeho príjmu sa pri návrhu poistenia pozeráme aj na príjem jeho partnerky, spoločné rezervy a záväzky. Poisťujeme aj ostatných členov rodiny, keďže ich riziká sú previazané.

Po päťdesiatke môžu mať ľudia už určité zdravotné diagnózy, ktoré neumožňujú kryť riziko smrti, invalidity alebo choroby. Snažíme sa preto nájsť iné alternatívy krytia, napríklad len úrazové poistenie alebo poistenie bez oceňovania zdravotného stavu a to na základné poistné sumy. Síce sú relatívne nízke, no lepšie ako žiadne.

Investičné životné poistenie už zažilo časy najväčšej slávy a aj u vás klesá jeho podiel v prospech rizikového životného poistenia. Prečo je tento produkt problémový?

Každý produkt má svoje pre a proti. Ak je sprostredkovateľom dobre vysvetlený, klient vie, ako s ním môže pracovať a čo od neho môže čakať. Investičné životné poistenie v princípe nepovažujeme za problémový produkt. Hoci má svoje limity a poplatky, ktoré sa nedajú porovnať s dnešnými produktmi, stále sa dá využiť v prospech klienta. Napríklad pri špecifickom prípade poistenia rizika smrti.

Problémy zvyčajne nastali pri predčasnom ukončení investičného životného poistenia. Pre relatívne vysoké poplatky v úvodných rokoch tohto poistenia mnohí dostali naspäť málo alebo ani to, čo vložili. Poistná matematika investičného poistenia počítala s dlhodobým trvaním zmluvy. Po pár rokoch teda nedokázalo byť v pluse. Ak však bol produkt dostatočne vysvetlený sprostredkovateľom a pochopený klientmi, zrušenie zmluvy po takom krátkom čase zvažovali dôkladnejšie.

Malé percento ľudí ho stále má. Je lepšie sa ho zbaviť alebo zmluvu nerušiť?

Pri rozhodovaní uvažujeme, či by malo zmysel nechať si ho aj v ďalších rokoch. Okrem toho zisťujeme, či plní aspoň jednu zo svojich funkcií, a to kvalitné investovanie alebo poistenie. Ak ide o klienta, ktorý by mal pre svoj aktuálny zdravotný stav problém poistiť sa inde, vtedy dáva zmysel poistenie ponechať, prípadne ho len upraviť. Ak však produkt neprináša úžitok, aký by klientovi mohli priniesť iné produkty, nemá zmysel čakať ani deň a je výhodnejšie ho ukončiť.

Zo štatistík Sociálnej poisťovne vyplýva, že v top trojke najčastejších príčin čiastočnej i plnej invalidity je čoraz väčší podiel duševných chorôb. Ešte nedávno bolo duševné zdravie vo výlukách. Mení sa pohľad poisťovní?

Určite áno, viaceré poisťovne bežne kryjú invaliditu spôsobenú duševnými chorobami.

Česi, ktorí nemajú životné poistenie, hovoria o nedôvere k poisťovniam. Myslia si, že keď sa im niečo stane, plnenie nevyplatia. Ako sme na tom my, veríme poisťovniam?

S podobnými názormi sa stretávame aj u nás. Snažíme sa to riešiť otvorenou komunikáciou. Najdôležitejšie je vysvetliť klientovi princíp a použitie životného poistenia, ktoré skladáme na mieru podľa jeho životnej situácie. Aj to, že poistenie nie je produkt, ktorý ho chráni pred čímkoľvek, čo sa mu stane. Nastavujeme ho predovšetkým tak, aby sme maximalizovali ochranu pred rizikami, ktoré by mali závažný dopad na jeho financie.

Keď si niekto napríklad zlomí ruku, poisťovňa plnenie zvyčajne bez problémov vyplatí. Je proces hladký aj v prípade vážneho poškodenia zdravia a veľkej sumy?

Poisťovne vyplácajú na poistných plneniach desiatky miliónov ročne. Za 18 rokov praxe nemám skúsenosť, že by sa poisťovňa zdráhala vyplatiť hoci aj naozaj veľkú sumu peňazí. Ak raz nastala situácia, ktorá bola poistená, klient plnenie vždy dostal.

Čo môže spôsobiť zdržanie vyplatenia plnenia?

Nespomínam si na žiadne možné obštrukcie zo strany poisťovní. Prekážkou však môže byť napríklad to, keď klient nedodrží termín, v ktorom mal nahlásiť poistnú udalosť. Preto je lepšie vždy, keď sa niečo stane, čo najskôr zavolať svojmu sprostredkovateľovi, ktorý poradí ohľadom komunikácie s poisťovňou a naviguje klienta, čo má robiť.

