Trnka z Esetu: Rusi a nadaní IT špecialisti? Je to fáma

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dva týždne po vypuknutí vojny na Ukrajine slovenská softvérová firma Eset zastavila predaj produktov v Rusku a na Ukrajine. Z biznisového pohľadu je to pre ňu pomerne bolestivé, no jej majitelia a manažéri tým chceli demonštrovať postoj k nevyprovokovanej vojenskej agresii proti východnému susedovi Slovenska.

Negatívne skúsenosti má s ruským režimom aj samotný Eset, v minulosti bol terčom jeho koordinovanej dezinformačnej kampane. „Pochopiteľne, keď odhaľujeme ich kriminálne aktivity, tak sa im to nepáči,“ hovorí zakladateľ a spolumajiteľ firmy Miroslav Trnka.

Nenávistný a útočný naratív proti Esetu využíva aj časť slovenskej politickej scény. Podľa Miroslava Trnku je to najväčšia hrozba pre budúcnosť dlhodobo najúspešnejšej slovenskej ítečkovej firmy.

„Keď aktívny politik denne generuje klamstvá o Esete, je to útok nebývalého rozsahu. Ak by sa to malo stať normou, zrejme by naozaj bolo lepšie presunúť sa inam, kde sa takéto veci nedejú,“ tvrdí Miroslav TRNKA v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dočítate: Do akej miery sa Rusko a Bielorusko podieľajú na tržbách Esetu.

Či kybernetické hrozby z Ruska a Číny otvárajú priestor pre biznis Esetu.

Čo hovorí na vyjadrenia svojho spoločníka Rudolfa Hrubého, ktorý obhajoval hokejistov hrajúcich v ruskej KHL.

Prečo na Slovensku stále nevidíme druhý Eset.

Či nie je sklamaný, že v podpore Nadácie Zastavme korupciu sa k nemu nepridal žiadny ďalší slovenský podnikateľ.

Eset už ôsmeho marca oznámil, že ukončuje predaj v Rusku a Bielorusku. Malo to vyjadrovať, že Rusko považujete za agresora a že ako firma stojíte za Ukrajinou?

Samozrejme, kto je agresor, je úplne zjavné. Navyše, Rusko už dlhé roky vedie vojnu proti Európe v oblasti počítačovej bezpečnosti. Mnoho svetových firiem dalo najavo nesúhlas s ruskou agresiou tým, že zastavili predaj na ruskom trhu. Keď to môžu urobiť odevné značky, prečo nie IT firmy?

Ako to prijali zamestnanci?

Nikto sa proti tomu neohradzoval.

Zachovali sa podobne ako Eset aj vaši konkurenti? Takisto zastavili predaj produktov v Rusku?

Neviem, či úplne všetci. Ale napríklad český Avast to urobil prakticky v rovnakom čase ako my.

Do akej miery sa Rusko a Bielorusko podieľajú na tržbách Esetu?

V hrubom obrate, teda v predajných cenách, tvorili okolo 14 miliónov eur ročne, takže to pre nás nie je bezvýznamný trh. V skutočnosti bol Eset dvojkou na ruskom trhu antivírusových programov.

Myslím si, že sme boli takí úspešní, že z toho aj Kasperskij znervóznel a začal vyvíjať aktivity na diskreditáciu nášho tamojšieho obchodného partnera. (Jevgenij Kasperskij je zakladateľ ruskej cybersecurity firmy Kaspersky Lab – pozn. red.)

S Kasperským ste teda nemali dobré vzťahy ani pred inváziou?

Nie, ale malo to istý vývoj. V 90. rokoch prišiel Kasperskij s iniciatívou vytvoriť alianciu, veľmi sa s nami kamarátil, navštevoval Bratislavu. Keď sme však nemali záujem spojiť sa, začal používať obchodné metódy, ktoré miestami zaváňali nekalou konkurenciou.

Nechali to zájsť priďaleko

Okrem Slovenska a Česka má Eset vývojárov v Spojenom kráľovstve, Poľsku či v Rumunsku. Ale nemá ich v Rusku ani v Bielorusku, hoci tieto krajiny sú známe pre potenciál IT špecialistov. Nad jeho využitím ste nikdy neuvažovali?