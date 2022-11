Penta z Dôvery podozrivo vytiahla takmer dve miliardy korún

Podozrivé operácie mohli slúžiť aj na to, aby zisk z transakcií nemusela zdaniť.

Zákaz zisku zdravotných poisťovní vládou Roberta Fica viedol k tomu, že majitelia hľadali spôsoby ako z nich napriek tomu získať peniaze. Dodnes sa preveruje prípad spájania poisťovní Apollo a Dôvera z roku 2009, kedy akcionári poisťovne finančnou operáciou získali možnosť vyplatiť si 400 miliónov eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa zistení Investigatívneho centra Jána Kuciaka si už rok predtým finančná skupina Penta zo zdravotnej poisťovne Dôvera vytiahla takmer 2 miliardy korún (asi 66 miliónov eur) znížením základného imania. Ide o niekoľko podozrivých operácií, ktoré mohli slúžiť aj na to, aby zisk z transakcií nemusela zdaniť.

V článku sa dozviete: ako si Penta v roku 2008 vytiahla 2 miliardy korún zo zdravotnej poisťovne Dôvera

aké finančné operácie finačníci urobili, aby si dve miliardy takmer nikto nevšimol

kto robil znalecké posudky v oboch podzrivých prípadoch

prečo to mohlo byť na škodu drobných akcionárov niekdajšej VSŽ Košice

Polícia aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preverujú transakcie v poisťovni Dôvera z roku 2009. V tom čase už platil zákaz zisku zdravotných poisťovní, no Penta a ďalší akcionár našli spôsob ako si z nej vyplatiť viac ako 400 miliónov eur.

Investigatívnemu centru Jána Kuciaka v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu sa po analýze historických transakcií v zdravotnej poisťovni Dôvera, podarilo z verejne prístupných dokumentov zistiť, že už v roku 2008 Penta z poisťovne získala desiatky miliónov eur.

Predseda Smeru-SD Robert Fico v roku 2006, po vstupe do vlády presadzoval zákaz zisku zdravotných poisťovní. Legislatívny návrh zákona dala jeho vláda do pripomienkového konania na začiatku júna 2007. A práve v tom čase, len niekoľko dní po predložení zákona, sa začali v zdravotnej poisťovni Dôvera diať zaujímavé operácie.

Penta v tom čase de facto vlastnila Dôveru celú, no prostredníctvom dvoch spoločností - asi 70% držala spoločnosť Dôvera holding a 30% Slovenské investičné družstvo, kedysi známe ako VSŽ Košice. V investičnom družstve síce stále figurovali drobní akcionári, no väčšiny z nich sa už Penta zbavila a firmu ovládala.

V priebehu júna 2007 sa Dôvera holding a Slovenské investičné družstvo dohodli na odpredaji 30% balíka akcií zdravotnej poisťovne Dôvera. A podpísali aj zmluvy. Z neznámych príčin však išlo o dve zmluvy s podobným obsahom a rozličnou cenou. Pár dní po transakcii si, na základe rozhodnutia akcionára, poisťovňa Dôvera zvýšila základné imanie. Zo 160 miliónov z peňazí z vnútorných zdrojov poisťovne, narástlo na 2,4 miliardy slovenských korún.

Parlament zakázal zdravotným poisťovniam tvoriť zisk od januára nasledujúceho roka. Peniaze zo zdravotného poistenia, ktoré poisťovne neminuli na zdravotnú starostlivosť mali vrátiť do zdravotníckeho systému. Ich majitelia hrozili arbitrážami, no novej legislatíve sa museli prispôsobiť. A čo sa v tom čase dialo v zdravotnej poisťovni Dôvera?

V septembri 2008 jej akcionári rozhodli o znížení základného imania, ktoré zvyšovali iba pred rokom a vyplatení stoviek miliónov korún. Hneď v prvom roku zákazu zisku, približne 2 miliardy korún, teda asi 66 miliónov eur, dostali zo zdravotnej poisťovne Dôvera jej akcionári. Všetky prostriedky získané zníženám základného imania spoločnosti boli vyplatené jej jedinému akcionárovi, spoločnosti Dôvera Holding pod stopercetnou kontrolou Penty.

Len pár dní predtým, ako Dôvera Holding, znížením základného imania de facto zarobila takmer dve miliardy korún, podpísala dodatok k zmluvám o kúpe 30% akcií zdravotnej poisťovne Dôvera. S nástupníckou firmou Slovenského investičného družstva, tiež pod kontrolou Penty, sa dohodla, že dajú urobiť znalecký posudok. A na základe neho Dôvera Holding doplatil predávajúcemu družstvu ďalšiu viac ako miliardu. Predávajúcemu, predstaviteľom družstva sa pritom ešte v júni zdala jedna miliarda za akcie primeraná a ubezpečovali o tom aj drobných akcionárov. Keď neskôr dostali miliardu navyše, drobným akcionárom to už vraj neoznámili.

Prečo došlo k doplateniu, ale najmä, prečo Dôvera holding súhlasil som zaplatením vyššej ceny sme sa pýtali aj Penty. Otázky zostali bez odpovede.

Penta odmieta reagovať Otázky of finačných transakciách, ktoré sme položili Pente, nájdete na tomto odkaze.Hovorkyňa Finačnej skupiny Lenka Vargová však odmietla odpovedať s argumentom, že Nadácia Zastavme korupciu, s ktorou na téme spolupracujeme, "je v konflikte záujmov".S Nadáciou Zastavme korupciu ICJK spolupracuje, tak ako s ostatnými investigatívnymi tímami na Slovensku, od svojho vzniku. Spoluprácu investigatívnych novinárov považujeme totiž za súčasť napĺňania odkazu zavraždeného Jána Kuciaka a žiadneho konfliktu záujmov si nie sme vedomí.Pentu sme preto o odpovede žiadali opakovane. Zdravotná poisťovňa Dôvera podniká s peniazmi z povinného zdravotného poistenia, a preto je vo verejnom záujme, aby mala verejnosť prístup k informáciám o tom, ako poisťovňa narába s verejnými zdrojmi.„Na našom stanovisku sa nič nemení. Pýtate sa na otázky, ktoré nesúvisia s nakladaním s verejnými zdrojmi, súvisia s akcionárskou štruktúrou a transakciami medzi súkromnými spoločnosťami, preto nevidíme dôvod sa k nim detailne vyjadriť,” odpísala na opakované otázky hovorkyňa Penty Lenka Vargová.

Čachre so základným imaním

Zdravotnú poisťovňu Dôvera od júna 2007 vlastnila finačná skupina Penta prostredníctvom akciovej spoločnosti Dôvera Holding a jej akcionára holandskej spoločnosti HICEE B.V. Po zverejnení návrhu zákona o zákaze zisku sa akcionári rozhodli zvýšiť základné imanie poisťovne o 2,24 miliardy slovenských korún. K rozhodnutiu navýšiť ho zo 160 miliónov až na 2,4 miliardy došlo 21. júna 2007, teda dva týždne po tom, čo vláda zverejnila zámer zákona o zákaze zisku poisťovní.

"Akcionári Spoločnosti (ZP Dôvera - pozn.red.) by tým deklarovali prioritný záujem použiť finačné prostriedky vložené do systému zdravotníctva pre svojich poistencov, na rozvoj Spoločnosti a to všetko za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb," zdôvodnil, podľa zápisnice, návrh na zvýšenie základného imania predseda valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne Martin Šimun.

Nešlo pritom iba o virtuálnu zmenu, peniaze sa do základného imania museli reálne doplatiť. Zdravotná poisťovňa vykryla navýšenie imania z vlastných zdrojov: z rezervného fondu, kapitálových fondov a výsledkov hospodárenia z predošlých rokov.

„Všetko sú to peniaze zdravotnej poisťovne. Rezervný fond sa tvorí povinne zo zisku, to je viac menej účtovná položka, jedine kapitálové fondy by mali byť prostriedkami, ktoré sa do spoločnosti vložia a už nikdy by sa nemali vytiahnuť von, mali by slúžiť na rozvoj spoločnosti,” vysvetľuje expertka na dane a odvody Jaroslava Lukačovičová.

Kým od nového roka začal platiť zákaz zisku zdravotných poisťovní, peniaze v Dôvere už akcionári presunuli do základného imania. No stovky miliónov korún sa tam ohriali iba 16 mesiacov.

Len o niečo vyše roka po tom, čo si poisťovňa imanie zvýšila, ho v októbri 2008 opäť znížila. "Nepodarilo sa splniť podnikateľské zámery manažmentu Spoločnosti (ZP Dôvera - pozn.red.) súvisiace s možným vykonávaním individuálneho zdravotného poistenia, a to z dôvodu platnej legislatívy (zákaz zisku - pozn. red.), ktorá vykonávanie takejto činnosti poisťovniam prakticky neumožňuje. Možno preto konštatovať, že v dôsledku posledného rozsiahleho zvýšenia základného imania sa v Spoločnosti akumuloval prebytok vlastných zdrojov, ktorých uvoľnenie je účelom navrhovaného zníženia základného imania," uvádza sa v zápisnici, ktorou si akcionári Dôvery schválili vyplatenie stoviek miliónov.

Peniaze sa však nevrátili do rezervného a kapitálových fondov. Penta, prostredníctvom akciovky Dôvera Holding, získala 1,924 miliardy korún.

„Ak si [rezervným a kapitálovými fondmi - pozn.red.] niekto navýši základné imanie a potom zníži a vyplatí, dá sa hovoriť o tom, že si ich de facto vytiahol. Rovnako, ak si niekto nerozdelený zisk po zákaze výplaty zisku prevedie do základného imania, ktoré potom zníži a vyplatí, vie to takto obísť,” dodáva expertka Jaroslava Lukačovičová.

Ako Penta sama od seba na dvakrát kupovala akcie

Kľúčovým momentom vo všetkých transakciách je začiatok pripomienkového konania k zákonu o zákazu zisku zdravotných poisťovní. Len štyri dni po jeho predložení Slovenské investičné družstvo predalo spoločnosti Dôvera Holding 30% akcií zdravotnej poisťovne Dôvera. A cena? 63,85 miliónov korún, teda niečo viac ako 2 milióny eur. O tri dni, 11. júna 2007, podpísali tie isté spoločnosti, obe pod kontrolou Penty, novú zmluvu, ktorou sa kúpna suma zvýšila na 1,05 miliardy korún (takmer 35 miliónov eur).

O rok neskôr, v septembri 2008, sa kúpna suma za tie isté akcie zdravotnej poisťovne Dôvera znova menila. Dôvera Holding a nástupca Slovenského investičného družstva, Slovenský investičný holding, podpísali dodatok k zmluve. Podľa neho sa mal 30-percentný balík nanovo oceniť.

Zmluvne sa dohodli, že znalecký posudok určí, akú mal balík akcií poisťovne Dôvera hodnotu, rok predtým, 11. júna 2007, teda v deň podpisu druhej zmluvy. Na základe znaleckého posudku mal Dôvera holding doplatiť predávajúcemu družstvu rozdiel, avšak maximálne do hodnoty 2,35 miliardy korún. Znalecký posudok, ešte v ten istý deň 5. septembra 2008, objednal kupujúci - Dôvera Holding. Posudok, z ktorého malo vyplynúť, že kupujúci má zaplatiť viac peňazí, teda objednával samotný kupujúci a kupujúceho i predávajúceho v tomto prípade ovládala skupina Penta.

Znalecký posudok zadali firme SK ACTIVE, s.r.o. z Trebišova s pokynom, že pri oceňovaní nemajú zohľadňovať medzičasom prijatý zákaz zisku a jeho vplyv na hodnotu akcií.

Spoločnosť SK ACTIVE sa v minulosti volala Penta Active. Spoluzakladateľka spoločnosti a znalkyňa Iveta Beslerová neúspešne kandidovala v roku 2006 do parlamentu za stranu Nádej, za ktorou podľa spisu Gorila údajne stála finčná skupina Penta. Beslerová v tom čase darovala strane Nádej 300-tisíc korún, 250-tisíc strane daroval aj ďalší spoluzakladateľ SK ACTIVE Gejza Gore. Neskoršieho trebišovského mestského poslanca a viceprimátora Goreho v roku 2020 vláda Igora Matoviča vymenovala do funkcie prednostu trebišovského okresného úradu, kde pôsobí dodnes.

Gejza Gore tvrdí, že vzťah firmy SK ACTIVE, v ktorej je dodnes spoločníkom, so skupinou Penta, je čisto obchodný. Stojí si aj za vypracovaním posudku na hodnotu akcií s ročným odstupom: „Je bežnou praxou, že ohodnotenie sa vykonáva s časovým odstupom,” odpísal na naše otázky prednosta okresného úradu v Trebišove.

Podobne reagoval aj konateľ firmy a jeden zo znalcov, ktorí vypracovali znalecký posudok, Vladimír Besler. Taktiež nepovažuje za problém, že pri ohodnocovaní nezohľadnili medzičasom prijatý zákaz zisku zdravotných poisťovní, ktorý, ako vyplynulo z neskorších rozhodnutí súdov, zásadným spôsobom zasiahol do fungovania zdravotných poisťovní: ​​„V praxi je bežné a časté, že sa hodnota majetku stanovuje k nejakému rozhodujúcemu dátumu v minulosti. Všeobecná hodnota podniku a jeho akcií bola stanovená, na základe požiadavky objednávateľa, pri podmienke zásadnej nemennosti legislatívneho a podnikateľského prostredia platného k dátumu 11.6.2007,” odpísal nám Vladimír Besler.

Vypracovanie znaleckého posudku trvalo necelý mesiac. Firma SK ACTIVE konštatovala, že 30 percent akcií zdravotnej poisťovne Dôvera, ktoré Penta kúpila pred rokom, takpovediac sama od seba, za 1,05 miliardy, malo hodnotu 6,6 miliardy korún. Dôvera Holding tak doplatil Slovenskému investičnému holdingu rozdiel stanovený v zmluve - teda 1,3 miliardy korún.

Ekonomický zmysel tejto operácie medzi dvoma firmami, ktoré ovládala tá istá skupina, nie je zrejmý a Penta nám ho objasniť odmietla. Účtovná závierka Dôvera Holdingu z roku 2009, v ktorej sú aj údaje aj za rok 2008 odhaľuje, že firma mala v tomto roku „ostatné finančné výnosy” vo výške 65,6 milióna eur. Podľa konverzného kurzu eura približne 1,9 miliardy korún. To by zodpovedalo zisku zo zníženia základného imania. Zároveň však firma mala aj „ostatné finančné náklady” vyše 66 miliónov eur, teda opäť vyše 1,9 miliardy slovenských korún. Do toho sa pravdepodobne započítala aj dodatočná čiastka 1,3 miliardy doplatená Slovenskému investičnému holdingu.

Výnosy a náklady sa takmer vynulovali. Dôvera Holding teda o túto sumu nezvýšil svoj zisk, ktorý by podliehal zdaneniu, čo by mohlo naznačovať skutočný zmysel týchto transakcií. Ako sa s touto skutočnosťou vysporiadala firma v účtovnej závierke za rok 2007 nie je zrejmé, keďže táto nie je verejne prístupná.

Ako sa Penta zbavila malých akcionárov

V Slovenskom investičnom družstve, ktoré vzniklo z bývalého VSŽ Košice mala dlhé roky Penta malý, no nepríjemný problém. Drobných akcionárov, ktorí boli vo VSŽ ešte z čias kupónovej privatizácie. Opakovane sa ich, často až hraničnými postupmi, pokúšala zbaviť, no nepodarilo sa jej to so všetkými. Musela sa preto s nimi deliť o finančné zisky VSŽ, neskôr Slovenského investičného družstva a ešte neskôr Slovenského invstičného holdingu.

Do VSŽ Penta vstúpila v roku 2002 a v roku 2004 už vlastnila 95 percent akcií. Viacerí bývalí malí akcionári, s ktorými sme hovorili pod zárukou anonymity, považujú za jeden z najagresívnejších krokov zmenu VSŽ na Slovenské investičné družstvo v marci 2006. Penta, ako majoritný vlastník, si dokázala presadiť svoje. Každý akcionár, ktorý chcel vlastniť časť družstva, musel napríklad zvýšiť svoj podiel na vyše 300-tisíc korún.

Mnoho malých akcionárov malo vo VSŽ podiel v hodnote pár stoviek či pár tisíc korún. Ak by chceli pokračovať, museli by doplatiť státisíce. Súhlasilo ich len pár, väčšina radšej svoje akcie predala za cenu, ktorú určila Penta.

Podľa pamätníkov sa ale finačná skupina naďalej snažila zbaviť aj zvyšných podielnikov. Tlak sa údajne stupňoval, najmä v rokoch 2007 a 2008, teda v čase nami opísaných transakcií spojených s akciami Zdravotnej poisťovne Dôvera.

Podľa svedectiev Penta chodila za malými akcionármi osobitne, každému sa snažila dať ponuku. Zároveň sa ich chceli zbaviť aj nasilu. Napríklad prijali pravidlo o automatickom vylúčení každého, kto sa osobne nezúčastní viacerých valných zhromaždení. Podiel mu vyplatia podľa aktuálnej hodnoty. Valné zhromaždenia sa potom zvolávali často a pre nepodstatné dôvody, spomínajú pamätníci. Už dochádzať pravidelne do Bratislavy bolo pre niektorých príliš.

V roku 2008 sa tlak vystupňoval. Penta schválila, že ďalšie valné zhromaždenia sa budú konať na Cypre. Na konci augusta sa opäť zmenila právna forma a Slovenské investičné družstvo sa transformovalo na spoločnosť s ručeným obmedzeným Slovenský investičný holding. Z akcionárov a neskôr podielnikov sa tak stali spoločníci firmy. Na konci augusta sa opäť zmenila právna forma a Slovenské investičné družstvo sa transformovalo na akciovú spoločnosť Slovenský investičný holding. Časť akcií Penty prešla na jej cyperskú spoločnosť GRATIO HOLDINGS LTD.

V tom momente to väčšina zvyšných podielnikov vzdala a svoje akcie Pente, resp. GRATIO HOLDINGS, predala. V niekoľkých prípadoch sme dostali k nahliadnutiu dokumenty, podľa ktorých Penta, od podielnika akcie kúpila tesne pred uzavretím operácie s doplatením ceny za 30 percent akcií zdravotnej poisťovne Dôvera v hodnote 1,3 miliardy korún. Viacerí majitelia malých podielov nám potvrdili, že o týchto miliardových operáciách nič nevedeli. Keď sa o predaj 30-percentného podielu v minulosti zaujímali, dostali iba ubezpečenie, že cena bola adekvátna.

Ešte 16. júna 2008 Martin Šimun, človek Penty, člen predstavenstva družstva a predseda predstavenstva zdravotnej poisťovne Dôvera, na členskej schôdzi ubezpečoval malých podielnikov, že predaj 30 percent akcií Dôvery za 1,05 miliardy bol pre družstvo výhodný.

„JUDr. Šimun uviedol, že v SID predával svoj zhruba 30% podiel v zdravotnej poisťovni Dôvera, predával sa v II. kvartáli roku 2007 vtedy, keď bolo vlastné imanie tejto spoločnosti najvyššie v jej histórii. SID predal svoj podiel za cenu vyššiu ako bola hodnota vlastného imania pripadajúca na prevádzané akcie. Nakoľko po predaji týchto akcií bola schválená zmena legislatívy, ktorá momentálne zakazuje zdravotným poisťovniam dosahovať zisk, predstavenstvo sa domnieva, že predaj bol pre družstvo veľmi výhodný,” uvádza sa v zápisnici z tejto schôdze.

Necelé tri mesiace po tomto ubezpečení podpísal Šimun dodatok, podľa ktorého sa suma zvýšila o 1,3 miliardy korún.

Podielnikov, teda medzičasom už spoločníkov sročky, však o tom vraj neinformovali. O miliardovom doplatku sa dozvedeli až od nás, po takmer 14 rokoch od transakcie. Viacerí nám potvrdili, že keby o tom vedeli, postupovali by inak. Svoje akcie by nepredali tak rýchlo, ani za ponúknutú cenu.

Penta však trvá na tom, že k nim bola férová. „Môžeme len zdôrazniť, že všetky transakcie, na ktoré sa pýtate, boli robené nielen v súlade so zákonom, ale aj s dobrými mravmi a nepochybne žiadna z nich neviedla k akémukoľvek poškodeniu práv minoritných akcionárov v rámci Slovenského investičného družstva,” napísala hovorkyňa Penty Lenka Vargová.

Polícia koná

Transakcie, ktoré sme opísali polícia ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou doteraz nepreverovali. Vyšetrujú sa však ďalšie transakcie okolo zdravotnej poisťovne Dôvera z roku 2009. V tom čase sa spojila s poisťovňou Apollo a akcionárom sa stala aj cyperská spoločnosť Prefto, za ktorou údajne stál oligarcha Juraj Široký, prostredníctvom právnika Daniela Futeja.

A práve v tom čase, si akcionári Dôvery vytiahli ďalších viac ako 400 miliónov eur. A aj v tejto kauze figuruje znalecká firma SK ACTIVE z Trebišova, ktorá robila znalecký posudok v nami opisovaných transakciách. Pred zlúčením poisťovní na základe znaleckého posudku ohodnotila poistný kmeň Dôvery na 465 miliónov eur, vďaka čomu mohli akcionárom vyplatiť spomínané stovky miliónov eur, ktoré mali podľa zákona zostať v systéme zdravotnej starostlivosti.

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová nám potvrdila, že v tejto kauze vyšetrovateľ špecializovaného tímu začal trestné konanie.

„Trestné konanie bolo začaté pre zločin nepravdivý znalecký posudok , tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon podľa § 347 ods. 1 písm. b), ods. 3 Trestného zákona, zločin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona, obzvlášť závažný zločin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 4 písm. a) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona,” upresnila Bárdyová.

Konkrétnu osobu však zatiaľ vyšetrovatelia neobvinili.