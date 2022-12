Z Vyšného Komárnika do Bratislavy na jeden lístok. Integrovaná doprava sa rozšíri

Vlaky a autobusy sa majú koordinovať, cieľom je garantovať cestujúcim prestupy

Ľudia, ktorí pracujú v Bratislave a bývajú v „satelitnej“ obci pri Senci, pričom namiesto vlastného auta využívajú verejnú dopravu, často kombinujú vlak s autobusom.

Stačí im na to jeden cestovný lístok a ak vlak mešká, autobus by mal naň istý čas čakať. Je to princíp integrovanej dopravy, ktorú v Bratislavskom kraji zaviedli pred niekoľkými rokmi. Podobne to funguje aj v ďalších VÚC.

Štát chce tento model rozšíriť, aby zjednodušil verejnú dopravu aj za hranicami samosprávnych krajov. Zabezpečiť to má zákon, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy.

Čo sa má zmeniť