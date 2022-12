Zo stavebnice Merkur sa stala legenda. Zakladateľovi zobrali všetko

Značka prežila socializmus a darí sa jej aj v trhovom prostredí.

Niektoré predmety môžu na prvý pohľad vyvolávať len pozitívne reakcie. Platí to aj o stavebnici Merkur. V bývalom Československu bola stelesnením mnohých detských snov. Dalo by sa povedať, že bola legom socializmu.

Ako darček pod vianočným stromčekom vyvolával Merkur úsmev aj nadšenie. O to smutnejší príbeh však za sebou skrýval.

Osud jeho vynálezcu a pôvodného výrobcu Jaroslava Vancla by mohol slúžiť ako predloha celovečerného filmu. Bohužiaľ, nemal by šťastný koniec. Vancl by však bol určite spokojný, že jeho „dieťa“ prežilo až do dnešných dní.

Príbeh stavebnice Merkur opisujeme v ďalšej časti seriálu Made in Czechoslovakia. Venujeme sa v ňom kultovým produktom a značkám, ktorých korene siahajú do čias spoločného štátu.

Diera na trhu

Prvá Československá republika ponúka veľa úspešných a inšpiratívnych podnikateľských príbehov. Ich aktéri dokázali vybudovať značky, ktoré prežili desaťročia.

Vďačili za to aj tomu, že na svoj nápad stavili v správnom čase. To je aj príklad Jaroslava Vancla.