Rusko zníži dodávky plynu cez Ukrajinu, ceny začali rásť

Podľa Gazpromu ide o reakciu na to, že Ukrajina nedokázala prepraviť plyn do Moldavska.

AMSTERDAM. Ceny plynu v Európe v utorok opäť vzrástli po tom, ako ruský plynárenský monopol Gazprom oznámil, že od budúceho týždňa zníži dodávky cez Ukrajinu do Moldavska a ďalších krajín na východe kontinentu.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame do 13.55 h SEČ zdražel o 1,2 percenta na 117,5 eura za megawatthodinu.

TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Podľa Gazpromu je toto opatrenie reakciou na to, že Ukrajina nedokázala prepraviť plyn do Moldavska, jednej z najchudobnejších krajín Európy. Ukrajina poprela, že by zadržala plyn určený Moldavsku a vyhlásila, že celý dohodnutý objem pretiekol do Moldavska.

Plynovod, ktorý prechádza cez Moldavsko a Rumunsko smerom do Bulharska, je pritom jediný, ktorým Gazprom ešte stále prepravuje zmysluplné objemy plynu do krajín Európskej únie (EÚ).

Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondelok na konferencii v Paríži povedala delegátom, že jej krajina (ktorá je v počiatočnom štádiu procesu vstupu do EÚ) čelí "akútnej energetickej kríze", ktorá by mohla "ohroziť sociálny mier a bezpečnosť".

Celkovo je podľa Gazpromu v súčasnosti na Ukrajine "uviaznutých" viac ako 52 miliónov kubických metrov (m3) plynu určeného pre Moldavsko, čo predstavuje celodenné dodávky do tejto bývalej sovietskej republiky.