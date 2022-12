Ryanair dosiahol rekordné zisky. Jeho šéf postavil stroj na peniaze

Michael O'Leary má voľnejšie ruky pri zvyšovaní cien leteniek.

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť prežíva najlepší rok svojej histórie. Po skončení pandemických opatrení sa ľudia opäť masovo vybrali do sveta a ich prvou voľbou bol často Ryanair, ktorý vďaka tomu očakáva, že jeho zisky sa už tento rok vrátia na predcovidovú úroveň.

Nábeh na to má. Vo svojom prvom fiškálnom polroku (apríl až september 2022) dosiahol rekordný zisk 1,37 miliardy eur. Šéf Ryanairu očakáva, že oživenie leteckej dopravy bude pokračovať a jeho podiel na trhu sa bude zvyšovať na úkor konkurencie, ktorú pandémia pochovala.

To mu zároveň uvoľňuje ruky v cenovej politike, a to najmä na trasách, kde má vo svojom segmente prakticky monopol. Priemerná cena letenky Ryanairu sa tak v priebehu piatich rokov zvýši zo 40 na 50 eur. Samozrejme, oficiálne Ryanair tvrdí, že za to môžu drahšia ropa a vyššie náklady.

