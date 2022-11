23. nov 2022 o 17:40 Názory sú rozdelené. G7 chce strop na ruskú ropu v pásme 65 až 70 dolárov

Rusko by ropu naďalej mohlo predávať so ziskom, čím by sa zabránilo ďalším výpadkom na globálnom trhu.

TASR Tlačová agentúra