Tovar k nám pláva sedemkrát lacnejšie ako pred rokom, na cenovkách to nezbadáte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cena námornej lodnej prepravy v uplynulých dvoch rokoch vystrelila do rekordných výšok. Pripisovalo sa to vplyvu pandemických lockdownov, ktoré zintenzívnili nákupy spotrebiteľov i firiem, no zároveň pre ne stovky lodí uviazli na pobreží Číny, USA a západnej Európy.

V najkritickejšom období sa preprava štandardného kontajnera predávala za osemnásobok ceny v predcovidovom období.

Až 90 percent tovaru vo svete od spotrebnej elektroniky až po ovocie sa pritom prepravuje práve na lodiach.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zarobili rekordné miliardy. Ako rodina ovláda globálny transport Čítajte

Na problém v júni upozornil aj americký prezident Joe Biden, ktorý náklady za kontajnerovú dopravu označil za hlavnú hnaciu silu inflácie. Podľa Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) sa zvýšenie cien v námornej doprave v tomto roku prejaví nárastom spotrebiteľských cien o 1,5 percenta.

Po pár mesiacov však hrozba recesie a spomalenie čínskej ekonomiky dostávajú ceny lodnej prepravy na úrovne spred roka 2020. Mala by to byť dobrá správa pre spotrebiteľov, keďže nižšie náklady na prepravu by, teoreticky, mali priniesť zlacnenie tovaru v obchodoch. Lenže také jednoduché to zrejme nebude.

V článku sa dočítate: Koľko stojí preprava námorného kontajnera z Číny do Európy?

Kam môžu ceny klesnúť a ako to ovplyvni veľkých lodných gigantov?

Čo hovoria slovenské firmy a e-shopy na nižšie náklady za lodnú dopravu?

Prejavia sa v nižších cenách tovaru?

Lode sú poloprázdne