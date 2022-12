Na tenkom ľade (komentár)

Aj predvianočný čas ukáže, či Dedoles dostane šancu na reštart, no ani biznis nie je len o číslach.

Predvianočný čas je spravidla najsilnejším sezónnym obdobím pre väčšinu retailových predajcov. Kamenné obchody a nákupné centrá už od októbra lákajú vianočnou výzdobou a ponukou. A aj e-shopy sa už naučili, že naštartovať predvianočnú nákupnú horúčku nestačí až počas Black Friday.

Väčšina obchodníkov sa snaží v čase, keď sú ľudia ochotnejší pustiť ich do svojich peňaženiek, ukrojiť si čo najväčší kus koláča a v koncoročnom finiši nafúknuť tržby, ako sa dá. To, nakoľko uspejú, sa môže vo výraznej miere pretaviť aj do celoročných výsledkov. Sú pritom biznisy, ktoré sú od toho, ako sa im bude dariť v závere roka, mimoriadne závislé.

Tancujúce škrečky v ponožkách Dedoles tiež zvykli vyspevovať a vyskakovať z obrazoviek o niečo viac v predvianočnom čase. Na sklade majú tentoraz ešte viac tovaru ako zvyčajne, keďže sa ukázalo, že nesprávne odhadli svoje možnosti a budúci rast.

Zrejme aj od toho, ako sa im podarí zásoby na vrchole sezóny vypredať, bude závisieť, či reštrukturalizačný plán pod novým vedením presvedčí veriteľov a firma dostane šancu na reštart.