Kríza nekríza, o Silvester na horských chatách je veľký záujem, aj keď ceny rastú

Rezervácie treba robiť v predstihu.

Slováci radi trávia zimné sviatky na chatách a chalupách a ani tento rok nie je výnimkou. Hoci ceny za prenájom mierne vzrástli, niektoré ubytovacie portály dokonca hlásia rekordný záujem o tento typ ubytovania.

Ak si chcete ešte vybrať chatu na Silvestra podľa svojich predstáv, veľa času na rozhodovanie nemáte. Rýchlo sa plnia aj termíny jarných prázdnin.

„Tento rok je silný. Aj napriek energetickým hrozbám, je záujem o chaty obrovský. Situácia sa vracia na úroveň pred pandémiou a u nás dokonca dosahujeme rekordné počty rezervácií v celej histórii,“ hovorí Pavol Paradeiser, riaditeľ ubytovacieho portálu Hauzi.sk.

Tvrdí, že chaty sú na Slovensku tradične najobľúbenejší typ ubytovania a na Silvestra to platí dvojnásobne. Ľudia ich vyhľadávajú najmä v lokalitách ako Liptov, Orava či Vysoké Tatry. Na Silvestra sa však bez problémov obsadia aj tie v menej známych oblastiach.

S výberom chaty na Silvestra by ešte podľa Paradeisera nemal byť problém, v ponuke je ich zatiaľ dostatok. Treba však rátať s tým, že počas najvychytenejšieho obdobia je prenájom najdrahší.

Za tisícku a viac

„Ak by som to zjednodušil, je to od tisíc eur za niekoľkodňový pobyt. Málokedy to ide nižšie, to musí ísť o veľmi starú chatu bez vybavenia. Skôr ide cena vyššie, v závislosti od veľkosti a modernosti chaty. Najlepšie sa predávajú za niekoľko tisíc eur,“ vysvetľuje.