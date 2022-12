Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý

Víťazi a porazení v biznise v roku 2022 a príbeh stavebnice Merkur v novom INDEXE.

Krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine slovenská softvérová a kyberbezpečnostná firma Eset zastavila predaj v Rusku a na Ukrajine. Z biznisového pohľadu je to pre ňu bolestivé, no jej majitelia a manažéri chceli demonštrovať postoj k vojenskej agresii proti východnému susedovi Slovenska.

Negatívne skúsenosti má s ruským režimom aj samotný Eset, v minulosti bol terčom jeho dezinformačnej kampane. Nenávistný a útočný naratív pritom proti firme využíva aj časť slovenskej politickej scény.

Zakladateľ a spolumajiteľ firmy Miroslav Trnka to v titulkovom rozhovore pre INDEX označuje ako najväčšiu hrozbu pre jej budúcnosť na Slovensku: „Keď aktívny politik denne generuje klamstvá o Esete, je to útok nebývalého rozsahu. Ak by sa to malo stať normou, zrejme by naozaj bolo lepšie presunúť sa inam, kde sa takéto veci nedejú.“

Ruská vojenská agresia na Ukrajine, energetická a dodávateľská kríza, vysoká inflácia. Pocovidové ekonomické oživenie v tomto roku rýchlo vystriedala paleta nových výziev pre firmy, ich manažérov a majiteľov.

Niektorí ich uchopili ako biznisové príležitosti, ďalších stiahli nadol. V zmysle predvianočnej tradície INDEX opäť vybral ôsmich podnikateľov a manažérov z domova a zo zahraničia, ktorým sa v tomto roku výnimočne darilo a ďalších ôsmich, ktorí naň, naopak, v dobrom spomínať nebudú.

Medzi biznisových víťazov roka 2022 sme zaradili napríklad Oszkára Világiho, šéfa rafinérie Slovnaft, ktorá napriek ekonomickým sankciám Západu profituje z lacnej ruskej ropy. Naopak, medzi porazených skĺzol Jaroslav Chrapko, zakladateľ e-shopu Dedoles, ktorý pre nezvládnutú expanziu rieši existenčné problémy.

Stavebnica Merkur bola v bývalom Československu stelesnením mnohých detských snov. Dalo by sa povedať, že Merkur bol legom socializmu. Ako darček pod vianočným stromčekom vyvolával úsmev aj nadšenie.

O to smutnejší príbeh za sebou skrýva. Vynálezca a pôvodný výrobca stavebnice Jaroslav Vancl patril k úspešným podnikateľom prvej česko-slovenskej republiky. Potom však prišiel takzvaný „víťazný február“.

Príbeh Jaroslava Vancla a jeho Merkura opisujeme v ďalšej časti seriálu Made in Czechoslovakia.

Autor stavebnice Merkur Jaroslav Vancl (zdroj: ČTK / PR / Merkur Toys)

Kým v polovici novembra sa v obchodných centrách rozbieha predvianočný zhon, u výrobcu vianočných ozdôb Freedom Juniors z Čadce sa končí najnáročnejšie obdobie roka, lebo väčšina objednávok už prišla odberateľom.

V decembrovom INDEXE sa dočítate, ako sa vianočné gule vyrábajú, ktoré farby sú v kurze, ale aj to, v ktorých krajinách sa produktom z čadcianskej firmy najviac darí.

Vianoc sa v zásade týka aj príbeh trojice kamarátov zo Smoleníc. V obci na úbočí Zárub, najvyššieho kopca Malých Karpát, vyrábajú medovinu, nápoj typický práve pre predvianočné obdobie.

Pavol Kudláč, Radoslav Opalek a Eduard Štibraný spolu vyrastali, spolu hrávali futbal, no predovšetkým spolu chodili na včelársky krúžok. Mali šťastie na učiteľa, ktorý ich naučil, ako sa starať o včely či ako pripraviť med.

Vzťah k včelárstvu potom zúročili v biznise. Ich firma Včelco sa dlhodobo drží v slušnom zisku a tržby okolo jedného milióna eur umožňujú realizovať investície, ktoré jej v neistom čase znížia energetickú náročnosť.

Zakladatelia firmy Včelco (zľava) Radoslav Opalek a Pavol Kudláč. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Na realitnom trhu padlo dlhoročné tabu. Veľkí developeri v minulosti nezvykli uplatňovať inflačnú doložku, ale skupina ITB Development toto pravidlo pri svojom projekte Čerešne porušila a zákazníkom oznámila zvýšenie už dohodnutých cien.

V ankete, ktorú nájdete v novom INDEXE, sme u najväčších slovenských realitných developerov zisťovali, ako túto alternatívu vnímajú, či inflačné doložky do zmlúv s klientmi dávajú a či ich chcú v praxi aj uplatniť.

V rozhovore s právnikom Michalom Lapšanským sa zasa dočítate, ako by klienti mohli postupovať, keď sa s touto praktikou stretnú.

Z ďalších tém v decembrovom INDEXE vyberáme:

Slovák vo Vietname: Marián Takáč učí miestnych farmárov zarábať na káve

Marián Takáč učí miestnych farmárov zarábať na káve Stačí stovka navyše: Prieskum portálu Profesia opisuje zmeny na trhu práce

Prieskum portálu Profesia opisuje zmeny na trhu práce Záchranca Dedolesa: Ján Cifra je novým šéfom problémového lídra slovenského e-commerce

Ján Cifra je novým šéfom problémového lídra slovenského e-commerce Kto si rozdelil centrum Košíc: V metropole východu dominuje cirkev, tlačia sa tam Maďari

V metropole východu dominuje cirkev, tlačia sa tam Maďari Posadnutí Slováci: Najlepšie sa predávajú autá z kategórie SUV

