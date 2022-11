Zvýšenie daňového bonusu môže spôsobiť dvojitý postih, tvrdia samosprávy

Výpadok z dôvodu zvýšeného daňového bonusu samosprávy vyrátali na 784 miliónov eur.

BRATISLAVA. Ak poslanci Národnej rady SR schvália pozmeňujúce návrhy k novele zákona o dani z príjmov, môže to nielen zlikvidovať samosprávy, ale ublížiť aj samotným rodinám, v prospech ktorých majú legislatívne zmeny smerovať.

Na utorkovom tlačovom brífingu to vyhlásili zástupcovia samosprávnych združení. Predstavitelia Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska i Združenia samosprávnych krajov SK 8 zároveň apelovali na poslancov, aby za navrhované zmeny v legislatíve nehlasovali.

Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček upozornil, že v prípade novely zákona o dani z príjmov nejde len o finančné dosahy, ktoré si vynútia krátenie rozsahu i kvality samosprávnych služieb či zvyšovanie miestnych daní a poplatkov. "Toto je otázka, ktorá sa týka charakteru štátu. Ak sa novela zákona schváli, samosprávy budú ešte viac závislé od rozhodnutí vládnej moci," upozornil Rybníček. Obáva sa, že zvýšenie daňového bonusu prostredníctvom novely zákona bude napokon znamenať dvojitý postih.

"Jednak dostatočne finančne nepomôže rodinám a, navyše, im ublíži tým, že vo svojich obciach a mestách budú mať horšie služby alebo vyššie poplatky za tieto služby," argumentoval.

Výpadok z dôvodu zvýšeného daňového bonusu samosprávy vyrátali na 784 miliónov eur. "Nové zákonné povinnosti, rastúce ceny i mzdy už odkrojili samosprávam zdroje v hodnote približne miliardy eur," pripomenul viceprezident ÚMS a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Ďalšie krátenie zdrojov zvýrazní podľa jeho slov tlak na šetrenie samospráv v oblasti školstva, kultúry, sociálnej starostlivosti či starostlivosti o verejné priestory.

Predseda ZMOS-u Branislav Tréger je presvedčený, že schválenie daňového bonusu ohrozí bezpečnostné, sociálne, školské i kultúrne kritériá samospráv. "Jednoducho zhorší sa život obyvateľov," dodal.

Poslancov preto zástupcovia samospráv vyzývajú, aby novelu zákona buď odmietli, alebo garantovali mestám, obciam i krajom dostatočné kompenzácie. V prípade, že novela zákona o dani z príjmov prejde, avizujú možné štrajkové aktivity, rovnako tak podnety smerom k prezidentke či Ústavnému súdu. "Stále však veríme, že sa s predstaviteľmi vlády a poslancami dokážeme stretnúť a vyrokovať riešenie, ktoré bude prijateľné pre obe strany," zdôraznili.

Upozornili zároveň, že súčasné problémy samospráv, z ktorých má mať viac ako tretina veľký problém zostaviť vyrovnaný rozpočet na budúci rok, môžu byť ešte horšie. "Na jar začne platiť zákon o dlhovej brzde, ktorý samosprávam znemožní dostať sa k úverom a spôsobí i ťažkosti spolufinancovať projekty z eurofondov, môžu tak byť ohrozené i prostriedky z plánu obnovy," varoval Rybníček.

Z navrhovaných pozmeňujúcich návrhov k vládnej novele zákona o dani z príjmov, ktorá je momentálne v druhom čítaní, vyplýva, že daňový bonus by sa mohol zvýšiť na 140 eur mesačne. To na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam by to malo kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Tie však považujú kompenzácie za nedostatočné. Poslanci by mali o novele hlasovať na aktuálnej schôdzi.