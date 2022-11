Vláda navýšila príspevky za ubytovanie Ukrajincov

Vláda zavádza možnosť poskytovať dotácie odídencom so závažným zdravotným postihnutím. Vyplýva to z novely nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti ministerstva práce. Dotácie môžu získať ľudia so závažným zdravotným postihnutím, ktorí odišli z Ukrajiny v súvislosti s ozbrojeným konfliktom a zdržiavajú sa na území Slovenska. Ide o osoby, ktoré na Slovensku získali status odídenca, resp. ktorým takýto status následne zanikol z dôvodu, že si podali žiadosť o azyl alebo o doplnkovú ochranu.