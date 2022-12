Teplári žiadajú zmenu kompenzácií, varujú pred núdzovým stavom

Podľa teplárov aktuálny návrh ohrozuje zásobovanie obyvateľstva teplom.

BRATISLAVA. Vládny návrh na zmenu zákona o regulácii, o ktorom rokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom konaní, je nebezpečný a ohrozuje zásobovanie obyvateľstva teplom. Tvrdí to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Vláda podľa teplární k návrhu nezaručuje kompenzačné mechanizmy, ktoré by zabránili spadnúť dodávateľom tepla do platobnej neschopnosti. Tá by mohla viesť k núdzovým stavom v zásobovaní teplom, upozornil zväz.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Hrozí núdzový stav v zásobovaní teplom pre obyvateľstvo, školy, škôlky a nemocnice, ak sa dodávatelia dostanú do situácie, že nebudú mať za čo nakúpiť plyn. Táto novela je to isté, akoby vláda zastropovala cenu chleba na 30 centov, občan príde do obchodu a regály sú prázdne, lebo za 30 centov chlieb nikto neupečie. Toto sa môže stať v teple," priblížil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Určenie limitu nárastu ceny tepla na rok 2023 nariadením vlády a povinnosť dodávateľov tepla uplatňovať takto určené ceny, musí byť podľa zväzu podmienené minimálne schválením schémy pomoci a vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí v rámci dotačnej schémy. Tá by mala zabezpečiť kompenzáciu rozdielu medzi cenou schválenou úradom a cenou uplatnenou na základe nariadenia vlády.

"Zákon uvádza len vágne formulácie, že dotáciu možno poskytnúť, teda v podstate, keď ju neposkytne, nič neporuší. V návrhu nie je žiadna previazanosť medzi zastropovaním cien a kompenzáciami, a to je najväčšie nebezpečie, ktoré môže dostať spoločnosti na kolená," zdôraznil Janiš. Nepripravenosť štátu na poskytnutie kompenzácií pri súčasnom zavedení povinnosti dodávateľov tepla uplatňovať znížené ceny, môže regulovaným subjektom spôsobiť v krátkom čase hospodárske problémy až platobnú neschopnosť s vplyvom na bezpečnosť dodávok tepla.