Obrie dlhy aj problémy. Firmu z kauzy vratiek DPH dobehli daniari

Majiteľ mal väzby na Bilasa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by ste na internete googlili meno Peter Leškovský, nenašli by ste prakticky nič pozitívne. Podnikateľ z východu Slovenska sa zaplietol do toľkých káuz, že by to stačilo na kratší netflixový seriál.

Petra Leškovského sa týka aj krach spoločnosti All Sped. Obchodník s pohonnými látkami sa svojho času mohol pochváliť tržbami presahujúcimi 40 miliónov eur. Ako sa však ukázalo, úspech firmy sprevádzalo množstvo pochybností.

Príbeh spoločnosti All Sped a jej kontroverzného majiteľa opisujeme v ďalšej časti seriálu Posledná kapitola.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Štát jej viackrát poslal eurofondy. Firma končí v obrovských dlhoch Čítajte

Problém za problémom