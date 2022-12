Krajiny Únie sa dohodli na zastropovaní cien ruskej ropy prepravovanej tankermi

Ropa prepravovaná po mori sa nebude môcť predávať za viac ako 60 dolárov za barel.

BRUSEL. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa zhodli na parametroch cenového stropu na ruskú ropu prevážanú tankermi. Oznámilo to české predsedníctvo EÚ.

V rámci dohody skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7 sa kľúčová ruská exportná surovina nebude môcť predávať za viac ako 60 dolárov za barel.

Európsky blok by mal dohodu, ktorú doteraz blokovalo Poľsko požadujúce nižšiu maximálnu cenu, formálne potvrdiť počas víkendu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V pondelok vstupuje do platnosti zákaz dovážať po mori ruskú ropu do Európskej únie, strop sa tak bude týkať dodávok smerujúcich do iných krajín.

Západné krajiny sa dlhodobo snažia obmedziť príjmy ruského režimu a pripraviť ho o zdroje na financovanie vojny na Ukrajine.

Skupina tvorená Spojenými štátmi, Kanadou, Japonskom, Britániou, Francúzskom, Talianskom a Nemeckom sa začiatkom septembra dohodla na tom, že znemožní prepravu ropy nad stanovenou maximálnou cenou.

Minulý týždeň G7 navrhla strop v rozmedzí 65 až 70 dolárov, niektoré krajiny Únie na čele s Poľskom však požadovali jeho zníženie.

Únia sa v posledných dňoch uzniesla na 60 dolároch, Varšava však požadovala ďalšie opatrenia zabezpečujúce, že Rusku príjmy skutočne klesnú. Podľa poľského veľvyslanca Andrzeja Sadoša preto dohoda obsahuje dodatok, že strop bude aspoň o päť percent nižší, ako je trhová cena ruskej ropy.

Vojna na Ukrajine