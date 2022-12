Ivana Molnárová: Bol to šok, dala som Profesii kus života a srdce

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pracovný portál Profesia má z hľadiska finančných výsledkov najlepší rok vo svojej histórii. Zároveň prechádza transformáciou, v rámci ktorej sa zlučuje so sesterskou firmou LMC z Česka. Obe patria do fínskej skupiny Alma Career.

Dlhoročná riaditeľka Profesie Ivana Molnárová po 22 rokoch vo firme skončila. Jej vedenie od januára prevezme Milan Jasný, súčasný šéf spoločnosti LMC.

„Bol to pre mňa šok, pretože som mala množstvo aktivít a verejných vystúpení,“ hovorí Ivana MOLNÁROVÁ v otvorenom rozhovore pre INDEX.

Čo sa v rozhovore dočítate? Prečo sa Profesia zlúčila s českou LMC a čo predchádzalo výpovedi.

Ako sa dokázala vyrovnať s výpoveďou a ako reagovali zamestnanci.

Čomu sa chce venovať po odchode z Profesie.

Ako oddeľuje pracovný život od súkromného.

Čo jej priniesla meditácia, ktorá spočívala v tom, že ostala týždeň v úplnej tme.

Profesia sa zlučuje s českou LMC. Aké očakávania majú ich fínski majitelia?

Naša materská spoločnosť z Fínska začala pred jedenástimi rokmi skupovať pracovné portály po celej Európe. Informácie o tom, že lokálne pracovné portály zaniknú, sa objavujú pravidelne, zažili sme to aj v časoch, keď Profesiu vlastnila britská DMGT. Preto nás neprekvapilo, že ešte pred pandémiou s týmto názorom prišiel vtedy nastupujúci priamy nadriadený z Fínska.

Prišiel s myšlienkou vytvoriť jeden veľký portál pre všetky trhy, na ktorých Alma Career pôsobí. Malo by to priniesť úsporu zdrojov a vývojárskych kapacít. Keď však ideme do hĺbky, zistíme, že sa neušetrí až tak veľa alebo sa neušetrí vôbec. Mne dáva väčší zmysel poskytovať niektoré služby spoločne s LMC, ale zachovať pritom lokálne portály.

Prečo?

Trh práce je z 90 percent lokálna záležitosť, takže lokálny portál si zachová flexibilitu, keď sa trh zmení. Čo sa týka integrácie slovenského a českého portálu, Profesia napríklad ponúka služby za prijateľné ceny pre živnostníkov, ale má drahšie produkty pre veľké firmy. LMC má zasa nastavené vyššie ceny služieb, a tak má menej zákazníkov a zameriava sa na väčšie firmy. Oba modely fungujú dobre. Rozhodlo sa však, že obe značky sa spoja.

Profesia sa mala premenovať na Alma Career

Prekážalo vám to?