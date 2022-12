Kollárov biznis na Donovaloch? Lepšie čísla nemal dlhé roky

Firme predsedu parlamentu a hnutia Sme roka pomohla minulá sezóna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keď pred mesiacom poslanci vládneho hnutia Sme rodina navrhli dočasné zníženie DPH pre lyžiarske vleky, akvaparky a športové haly z dvadsiatich na desať percent, vyvolalo to očakávanú reakciu, že to priamo pomôže jeho predsedovi. Boris Kollár totiž v tomto sektore dlhodobo podniká, vlastní lyžiarske stredisko na Donovaloch.

Návrh síce neprešiel, no vládna koalícia medzičasom predložila a schválila ďalší, v ktorom nižšiu DPH rozšírila aj na reštaurácie.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vláda pomáha lyžiarskemu sektoru, ktorý poznačila pandémia. Ako však ukazuje nedávno zverejnená účtovná závierka Kollárovej firmy Goimpex Bratislava, biznis na Donovaloch mu dávno nešiel dávno tak dobre ako počas minulej sezóny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rattaj počítal škody v miliónoch a vo veľkom prepúšťal Čítajte

Veľké výpadky

Covidová pandémia zasiahla aj lyžiarske strediská, no jej vplyv nebol až taký výrazný ako v iných odvetviach. Do istej miery tomu pomohlo "načasovanie", keďže prvá vlna korony sa v roku 2020 rozbehla až v marci. To už mali lyžiarske strediská hlavnú sezónu za sebou.