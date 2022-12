Lepších časov sa nedočkajú. Na gastro sa valí vlna bankrotov

Nižšia DPH mnohých nezachráni a tri mesiace sú aj tak málo.

Po vyčerpávajúcom období pandémie covidu dúfali vo výrazné oživenie. Že sa návštevníci vo veľkom vrátia do ich prevádzok. To sa však nestalo. Majitelia reštaurácií a ďalší podnikatelia v gastro biznise zažívajú ťažké časy. Mnohí sú na konci so silami a v sektore sa očakáva vlna bankrotov.

Parlament tento týždeň schválil dočasné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 na desať percent pre gastroprevádzky, lyžiarske vleky, akvaparky a športoviská.

Zmyslom tohto opatrenia je pomôcť im s rastúcimi cenami energií, na ktoré môžu prevádzkovatelia presmerovať úspory z nižšej DPH. Tá má podľa navrhovateľov aj "značný potenciál" znížiť ceny pre spotrebiteľov.

Podnikatelia z gastrobiznisu však tvrdia, že nižšia DPH, ktorá bude navyše uplatňovaná len počas prvých troch mesiacov budúceho roka, im nepomôže.

Rastúce ceny energií podľa nich nekompenzuje a ceny jedál a nápojov v reštauráciách či v puboch nezníži, lebo na ne tlačia zvyšujúce sa ceny ich dodávateľov.

Čo bude po 30. marci?

Nižšia DPH od začiatku januára do konca marca budúceho roka zrejme pomôže viac lyžiarskym strediskám než reštauráciám. Zimné mesiace sú pre gastro z hľadiska tržieb a návštevnosti najslabšie v roku - ak nejde o prevádzky pri vlekoch a zjazdovkách.