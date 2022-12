Nový grafikon podľa analytika prinesie posilnenie dopravy a zníženie nákladov

Základná premisa nového grafikonu podľa Farkaša je, že zrýchľuje spojenia.

BRATISLAVA. Nový železničný grafikon, ktorý začne platiť 11. decembra, prinesie štvorpercentné posilnenie dopravy, šesťpercentné zníženie nákladov a dvojminútové priemerné zrýchlenie medzimestského spojenia.

Uviedol to na brífingu Rastislav Farkaš, analytik z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), za účasti ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina).

Základná premisa nového grafikonu podľa Farkaša je, že zrýchľuje spojenia.

"Priemerné zrýchlenie je približne dve minúty v bežnom spojení. Samozrejme, sú trate, kde to spojenie je rýchlejšie o desiatky minút, aj také, kde sa na druhej strane spomaľuje menej," spresnil Farkaš.

"Grafikon, ktorý vstupuje do platnosti v nedeľu (11. 12.), je prvou väčšou etapou plánu dopravnej obslužnosti. Tento plán sme vytvárali v spolupráci s ministerstvom dopravy a Železničnou spoločnosťou Slovensko. Je to plán, ktorý hovorí o tom, na ktorej trati má chodiť koľko vlakov, kde vlaky majú stáť a kedy tie vlaky majú chodiť," priblížil analytik ÚHP.

Veľkou výhodou nového grafikonu podľa Farkaša je, že za balík peňazí, ktorý bol k dispozícii, pôjde o štyri percentá viacej vlakov. "To znamená, že na tratiach, kde je najviac cestujúcich, pôjde vlakov viac. V priemere to znamená, že jeden vlakový kilometer, teda to, čo si ministerstvo objednáva od ZSSK, zlacnie o šesť percent," vysvetlil.

"Keď sa pozrieme na cestujúcich, tak v priemere 12 percent z nich pôjde rýchlejšie o asi 15 minút. Najväčšie zrýchlenia sú na tratiach z Bratislavy do Žiliny a ďalej do Košíc. Zároveň veľmi výrazne sa zrýchľuje spojenie smerom do Nitry alebo do Prievidze. Tu sú úspory v rádoch desiatok minút," doplnil Farkaš.

Pre väčšinu cestujúcich, čo je asi 80 percent, sa podľa jeho slov nič nezmení, budú jazdiť tak ako doteraz. "Tie časy sú u spojení rovnaké, takisto frekvencia spojení je podobná," poznamenal.

Upozornil, že každá zmena prináša aj negatíva.

"Tie negatíva sú v tomto prípade pre šesť percent ľudí, ktorí pôjdu o asi 12 minút pomalšie. Toto ale nie je primárne dôsledkom nového grafikonu. Vychádza to zo stavu železničnej infraštruktúry a z prebiehajúcich výluk, kde na mnohých tratiach vlaky meškajú rádovo v desiatkach minút. Po novom sa tieto cestovné časy zreálňujú. Rýchlik Bratislava - Zvolen, ktorý bežne mešká okolo pol hodiny, pôjde po novom síce o 20 minút pomalšie, do cieľovej stanice príde však včas, nie s meškaním," dodal Farkaš.