Ako vyzerá slovenské podnikanie? Pozrite si, kto je najväčší v biznise

Stovky firiem a inštitúcií vyplnili dotazníky pre ročenku Najväčší v biznise, ktorá je súčasťou denníka SME v utorok 13. decembra.

V tomto článku sa dočítate o spoločnosti, ktorá zaplatila na daniach najviac, aká udalosť zamieša na budúci rok poradie medzi nákupnými centrami, ako aj k akej zmene došlo medzi spoločnosťami, ktoré hľadajú pre firmy riaditeľov.

Rebríčky prinášajú hodnotenie v 50 rôznych kategóriách a zároveň ukazujú, ktoré sektory či spoločnosti rástli najvýraznejšie. V prehľadných tabuľkách sú v tlačenej verzii o firmách zverejnené nielen ich ekonomické výsledky, mená riaditeľov, ale aj kontaktné údaje a oblasti, ktorým sa firmy venujú.

V tejto skrátenej online verzii sú zverejnené všetky najvyššie umiestnené spoločnosti. Komplexnejšie výsledky s podrobnými informáciami o najväčších firmách sú dostupné v ročenke Najväčší v biznise. Projekt vzniká v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator a so spoločnosťou Finstat. Kľúčovým parametrom pri zostavovaní poradia boli najmä tržby. Vo viacerých kategóriách to boli kombinácie rôznych kritérií (napr. obrat, počet zamestnancov a pod.), pri finančnom sektore je to hodnota aktív.

Obchod

Lidl sa na prvú pozíciu medzi obchodnými reťazcami prepracoval prvýkrát v minuloročnom vydaní rebríčka, keďže vo svojich tržbách za rok 2020 predstihol spoločnosť Tesco takmer o 120 miliónov.

V minulom roku bol rozdiel už viac ako 163 miliónov a Lidlu patrí prvenstvo aj v počte predajní. Vo výročnej správe uvádza 158 prevádzok.

V poradí najväčších nákupných centier dôjde už na budúci rok k zmene.

Na jar je plánované otvorenie nových častí v centre Eurovea. S počtom 350 prevádzok predstihne aktuálneho lídra Nivy centrum, ktoré ich má 250. Najväčšiu predajnú plochu medzi nákupnými centrami aj naďalej bude ponúkať bratislavský Avion. Na jeho 100 001 m2 by sa dalo umiestniť viac ako 15 futbalových ihrísk. Takmer polovicu z tejto rozlohy zaberá obchodný dom Ikea.

Predaj a import áut patril k segmentom, ktoré pandémia zasiahla pomerne výrazne a trh v roku 2020 zažil 25-percentný pokles.

Očakávané oživenie neprišlo ani v minulom roku, keď bolo zaregistrovaných 83 952 nových osobných a úžitkových automobilov, čo bol menej ako dvojpercentný nárast. Medzi firmami vidno silné zastúpenie nemeckej skupiny VW.

Najväčšia spoločnosť v tomto segmente na základe tržieb bola Porsche Slovakia. Realizuje dovoz značiek ako Porsche, Audi, Seat a VW. Škoda auto Slovensko skončila druhá a tretie miesto obsadil Mercerdes-Benz.

Prehliadaný pilier ekonomiky