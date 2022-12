Trasa z Košíc do Bratislavy bude historicky najrýchlejšia. Začína platiť nový grafikon vlakovej dopravy

Na dlhých tratiach by mala cesta trvať podstatne kratšie.

BRATISLAVA. Nový grafikon vlakovej dopravy 2022/2023 vstupuje v nedeľu do platnosti. Z Bratislavy do Košíc, Šale, Prievidze a zo Zvolena do Košíc by sa mali cestujúci dostať budúci rok podstatne rýchlejšie.

Informácie o novom cestovnom poriadku priblížil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Historicky najrýchlejšia trasa Košice - Bratislava

Na trati Bratislava - Košice budú premávať štyri páry vlakov InterCity (IC), pričom IC 44 bude historicky najrýchlejšie. Trasu Košice - Bratislava zvládne za 4 hodiny a 31 minút.

Medzi hlavným mestom a Košicami budú aj naďalej premávať vlaky 6xx, pri ktorých dôjde k zmene kategórie z R (rýchlik) na Ex (expres). Najväčšia zmena je posun taktu týchto vlakov o zhruba 60 minút a zrušenie zastavovaní v staniciach Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčianska Teplá.

Skrátenie jazdnej doby Košice - Bratislava bude o 24 minút a Žilina - Bratislava o 20 minút.

Ďalšie skrátenia cestovnej doby

Na linke Prievidza - Bratislava-Nové Mesto dochádza k skráteniu cestovnej doby v smere do Bratislavy o 19 minút a v smere do Prievidze o 10 minút. Rovnako sa skráti jazda vlaku o 15 minút z Prievidze na hlavnú stanicu v Bratislave.

Z Košíc do Zvolena pôjdu vlaky R 9xx rýchlejšie o 13 minút a opačným smerom o 7 minút.

Na linke Žilina - Ostrava - (Praha) prichádza k zavedeniu pravidelného dvojhodinového taktu vlakov Žilina - Ostrava - (Praha) naviazaného v Žiline na systémový takt Ex 6xx. Tiež dochádza k zrušeniu posilového páru vlaku Pendolino SC 242/243, ktorý bol vedený v piatky z Prahy a v soboty z Košíc.

Na linke Žilina - Horní Lideč - Praha prichádza k zvýšeniu rozsahu dopravy o nový pár vlakov EuroCity (EC). Pre nižší záujem cestujúcich a objednávky ministerstva dopravy v skorých ranných a neskorých večerných hodinách bude zrušený pár vlakov EC 284/285 medzi Bratislavou a Prahou.

Do Chorvátska budú vlaky jazdiť častejšie

ZSSK zároveň plánuje prevádzkovať projekt autovlaku z Bratislavy do Splitu v Chorvátsku aj počas letnej sezóny 2023. Vlak bude jazdiť častejšie a bude vedený v predĺženom letnom období od mája do októbra trikrát týždenne.

K zásadnému zvýšeniu počtu spojov prichádza pri spojeniach zo Slovenska do Poľska cez pohraničný priechod Skalité - Zwardoń.

Rýchlovlak railjet xpress Bratislava - Salzburg - Innsbruck - Zürich zostáva zachovaný v približne rovnakých polohách. Na linke Košice - Hidasnémeti - Budapešť zostáva zachovaná rozšírená ponuka vlakových spojov.

Od začiatku nového grafikonu budú opäť vedené dva páry priamych vlakov medzi Košicami a Mukačevom. Vlaky budú na území Slovenska zastavovať v Čiernej nad Tisou. Po odsúhlasení partnerským dopravcom plánuje ZSSK zaviesť aj jeden pár nočných vlakov Čierna nad Tisou - Čop.

Aký bude rok 2023 na železnici

Rok 2023 bude z pohľadu najazdených vlakokilometrov za posledné roky rekordný. ZSSK plánuje odjazdiť viac ako 38 miliónov vlakokilometrov a vypraviť takmer 644-tisíc vlakov. Oproti roku 2014 ide takmer o 25-percentný nárast pri počte vypravených vlakov a takmer 26-percentný nárast v počte vlakokilometrov.

Viac vlakov bude jazdiť najmä na severnej trase medzi Košicami a Bratislavou, v okolí hlavného mesta a krajských miest Trnava, Žilina, Košice a Prešov.