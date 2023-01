Máme sa lepšie ako za socializmu, ale v ľuďoch ostala frustrácia (rozhovor)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slovensko ekonomicky stagnuje a rastie frustrácia ľudí. Je to dôsledok politického chaosu a neistoty, ktorú priniesla už druhá kríza v krátkom čase.

Ceny na Slovensku rastú a platy im nestíhajú. Dobiehanie západnej Európy v životnej úrovni sa spomalilo. V krajine panujú veľké regionálne rozdiely.

„Sme v tomto výnimoční, odkedy Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie. Rozdiel v HDP na osobu medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska je proporčne najväčší spomedzi všetkých európskych krajín,“ vysvetľuje v rozhovore pre INDEX ekonóm a člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin ŠUSTER.

Nežnú revolúciu hodnotí prevažne priaznivo ani nie polovica Slovákov a ich podiel sa oproti minulosti ešte dokonca znižuje. Súvisí to s tým, ako sa Slovensku ekonomicky darí alebo nedarí?

Je to skôr otázka na sociológov, ale podľa mňa sme mali príliš veľké očakávania. Ako 14-ročný chlapec som stál na námestiach a utkvelo mi v pamäti, ako sa sľubovalo, že do piatich rokov dobehneme Rakúsko. To bolo absurdné.

Okrem toho, ekonomicky nám uškodilo rozdelenie Česko-Slovenska a prešli sme transformačnou recesiou. Až na prelome tisícročí sme sa konečne dostali nad úroveň, ktorú sme dosiahli ešte počas socializmu.

Prešlo tridsať rokov a Rakúsko sme stále nedobehli. Máme sa určite lepšie ako za socializmu, ale v ľuďoch ostala frustrácia, pretože sme mali až príliš optimistické očakávania a sľuby sa nenaplnili.

Diaľnica východ z biedy nevytrhne

Ako hodnotíte regionálne rozdiely na Slovensku? Musíme sa s nimi len zmieriť, lebo v trhovej ekonomike sú prirodzené?